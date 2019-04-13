韩国瑜谈2020：“我们一直都是中华民国热烈的捍卫者”

高雄市长韩国瑜今天（13日）在谈及总统大选时说，任何人当总统一定要让中华民国非常安全。有记者提到“大家都觉得你可以保卫中华民国”时，韩国瑜立即接话说，他从年轻就有雄心壮志，并称“我们一直都是中华民国热烈的捍卫者，这一点无庸置疑”，百姓也要检视其他总统参选人，有无提出类似强而有力的政策和决心。

据台湾《联合报》报道，出访美国的韩国瑜昨天抛出好总统的八字箴言“台湾安全、人民有钱”，还对侨胞喊话说“明年1月11日台湾见”。韩国瑜今天说，他想表达是明年1月11日是中华民国生死存亡保卫战，希望广大台湾人民能擦亮眼睛，谁能保卫中华民国就支持谁，海外侨胞也要踊跃回台湾投票。

有记者询问韩国瑜是否有意愿选总统。韩国瑜回应时说，任何人当总统，都必须让中华民国非常安全，海外友人也担心台湾的未来，情势越来越危险，因此安全是第一要务；其次是当总统一定要让台湾人民赚到钱，近年来，人民过得非常苦，他才会说下一届总统必须做到八个字“台湾安全、人民有钱”，并不是一定要对号入座。他呼吁2300万人民好好思考，谁能带给繁荣、安全就支持谁。

韩国瑜今天从波士顿转机到洛杉矶，原本一早要和波士顿侨胞早餐会，但因司机“迷航”，行程大延误，最后因担心赶不上转机洛杉矶班机而取消早餐会。韩国瑜夫妇临时改以手机视讯连线满足韩国瑜支持者的期待，也有韩粉不死心，专程赶到波士顿机场送机。

长途飞行加上舟车劳顿，美西时间12日原订举行的南加玉山协会晚宴，韩国瑜夫妻因精神疲惫，决定不参加，由市府幕僚代表出席。