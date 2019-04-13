因受贿等罪坐牢17年 中国福彩中心原副主任因晚期癌症获准监外执行

今年2月因受贿和滥用职权罪被法庭判处17年监禁的中国福利彩票发行管理中心原副主任冯立志，因患上晚期癌症，与上个月27日被予以监外执行。

据中国《新京报》报道，公开资料显示，现年58岁的冯立志曾任中国福利彩票发行管理中心副主任、中彩在线科技有限责任公司（以下简称中彩在线公司）董事长，因涉嫌犯受贿罪、滥用职权罪于2018年10月31日被留置，同年12月13日被取保候审。

2019年2月26日，北京市二中院作出刑事判决，以受贿罪判处被告人冯立志有期徒刑12年，罚金100万元（人民币，下同，约20万新元）；以滥用职权罪判处被告人冯立志有期徒刑六年，决定共执行有期徒刑17年，并处罚金100万元。

法院认定，冯立志收受贿赂共计585万余元；滥用职权造成应上缴财政的1.6亿余元彩票业务费流失，致使国家利益遭受重大损失。

宣判后，冯立志不上诉，一审判决生效。在移送执行过程中，发现被告人冯立志患病，其亲属申请监外执行。经征求北京市人民检察院意见，北京人民检察院建议二中院予以决定对罪犯冯立志暂予监外执行。现扣除先前羁押的日期，冯立志的刑期应自2019年3月27日起至2036年2月13日止。

经查，冯立志因患右肺腺癌第四期，右胸腔积液，癌痛（中至重度），符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国家卫生计生委联合发布的《暂予监外执行规定》的“保外就医严重疾病范围”规定，可以暂予监外执行。

报道称，上述事实有北京市昌平区医院出具的罪犯（社区服刑人员）病情诊断书、北京市昌平区司法局出具的冯立志社会调查评估报告、北京市人民检察院出具的对法院暂予监外执行征求意见回复函等在案证据证实，足以认定。

据此，二中院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》决定对罪犯冯立志暂予监外执行。