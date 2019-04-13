美团启动三年来首次大规模裁员 人数已达千人左右

中国知名餐饮外卖平台美团启动了三年来首次大规模裁员，目前裁员人数已达千人左右，部分岗位的人员离职后暂不做补招。

据中国《财经杂志》今天（13日）报道，相比2018，美团点评在2019年进入业务收缩期。一度被外界视为“无边界”的美团已经悄悄有了边界——以“Food”为核心，在产业链上下游做深做强；边界以外的新业务将更加审慎地投入。

美团2018年两个备受关注的新业务：网约车和闪购。前者因政策环境不明朗和投资者压力等因素导致的“可做性”降低，基本按下了暂停键，后者对接线下系统太难，近期也没了声音。除此之外，美团还关闭了分时租赁、共享充电宝等尝试性新业务，去年下半年很少再开展新业务。

2019年，除了传统的到店、到家两大核心业务，美团的快驴、小象生鲜（及买菜业务）、餐厅管理系统（RMS）也是重点投入对象。

据了解，美团内部曾计划分拆小象，并接触了少数投资人，但最后关头被美团CEO王兴叫停。主要原因在于创始人认为，美团的使命是帮大家吃得更好，而除了到店和外卖，买菜也是吃的一个重要场景，所以不应该分，即使困难重重也应该留在公司内部做。

美团曾经有过ABCDE五大竞争者，分别是阿里、百度、携程、滴滴、饿了么，随着业务重点的转换，百度、滴滴逐渐淡出，饿了么合并入阿里。新竞争者出现，比如在今年最热的买菜市场，美团面临盒马、叮咚买菜等竞争，在快驴进货业务上，面临与新兴独角兽美菜的正面竞争。

美团与阿里的交火点远比大家预想中密集。阿里的口碑、饿了么、飞猪、盒马直接对垒美团。除此之外，还将与对网约车虎视眈眈的高德、蚂蚁重资的Hellobike间接对战。间接对战并不意味着战役更小，而是炮火到来的时间是不确定的。据了解，美团内部还在重新思考团购业务。