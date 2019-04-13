李克强：中国有信心实现今年经济增长6%至6.5%

中国国务院总理李克强在当地时间昨天（12日）于克罗地亚参与中国－中东欧国家经贸论坛开幕式说，中国当局有信心实现今年经济增长6%至6.5%等主要预期目标。

据中新社报道，李克强在开幕式致辞时说，中国经济运行总体平稳，中国当局将着力激发市场主体活力，优化营商环境；着力实施创新驱动，壮大发展新动能；着力推动全方位对外开放，发展高水平开放型经济，为经济平稳运行创造条件。

李克强说，“16+1（中东欧16国加中国）合作”保持蓬勃生机和活力，基础支撑在于经贸合作的不断发展。在去年世界贸易增速放缓的背景下，中国与16国贸易额逆势增长21%，创历史新高，合作前景广阔。第三方市场合作迈出新步伐，共建“一带一路”取得新成果，基础设施互联互通持续推进，地方合作日益深入，人文交流更加密切。

李克强指出，中国愿将“一带一路”倡议同各国发展战略更好对接，秉持共商共建共享原则，坚持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢，推动“16+1”经贸合作向更广领域、更深层次拓展。

随后，李克强同普连科维奇总理共同开通“16+1中小企业协调机制网站”，并同与会中东欧领导人共同参观“16+1教育合作交流展”，出席中国－中东欧国家中小企业对接会。

来自中国和中东欧国家政府和工商界代表1000余人出席论坛开幕式。中国外长王毅和中国国家发改委主任何立峰也参加上述活动。