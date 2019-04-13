马云：百度阿里腾讯能996 是我们这些人修来的福报

一名互联网程序员在代码仓库平台GitHub社区上建立“996.icu”（即工作996，生病ICU）的项目，披露部分互联网公司“996”工作制现象，大量“996工作者”涌入并控诉。所谓“996”工作制，即每天从早上9时工作到晚上9时，每周工作六天。以此测算，每周工作时间达到了72小时。后来，一则由这名程序员引发的新闻登上了热搜榜。阿里巴巴创办人马云前天（11日）就认为，中国网络科技公司百度、阿里、腾讯能够996，是“我们这些人修来的福报”。

据中国澎湃新闻报道，马云11日在公司内部交流中对员工谈及996加班文化时说：“这个世界上，我们每一个人都希望成功，都希望美好生活，都希望被尊重，我请问大家，你不付出超越别人的努力和时间，你怎么能够实现你想要的成功？”

马云在内部交流中谈到了阿里的年轻人如何成长、如何实现理想、如何通过公益为社会做出更多贡献等一系列话题。“今天我们拥有这么多资源，我们带着巨大的使命，希望在未来能够让天下没有难做的生意，你不付出可以吗？不可以。”

阿里巴巴董事局主席马云昨天也在微博上做出解释，说：“任何公司不应该，也不能强制员工996；阿里巴巴从来也都提倡，认真生活，快乐工作！但是年轻人自己要明白，幸福是奋斗出来的！不为996辩护，但向奋斗者致敬！”

马云谈到，昨晚（4月11日）和阿里巴巴的同事们交流了一次，谈到了时下最热门的工作996问题。“今天很多年轻人都面临这个问题，我想，如果你选择通过奋斗努力赢得自己的幸福和成功，可以认真思考一下我的话；但是如果你希望自己的未来比普通人幸福快乐，但又不愿意付出比普通人更努力的代价，那么那些合法合情合理，永远正确的话更适合你。如果需要，那些我也会讲，而且讲得很好！但我想年轻人应该有机会听到真话。”

澎湃新闻也引述《工人日报》的报道称以此测算，每周工作时间达到了72小时，这一制度是违法的。