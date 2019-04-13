韩国瑜谈两岸批苏贞昌 苏：只有诸葛亮周瑜等有志之士才能抗统

高雄市长韩国瑜在美国哈佛大学闭门座谈提及，若两岸开战，行政院长苏贞昌拿扫帚也要站到最后一刻，批民进党现在不愿承认九二共识，又没新论述，要如何护台。苏贞昌对此以《三国演义》人物做出回应，说面对曹操大军压境，东吴群臣也有人主张和平统一，但只有诸葛亮跟周瑜等有志之士才能抗统。

据台湾《联合报》报道，苏贞昌说，中国大陆国家主席习近平已经说“九二共识”就是一个中国，就是统一台湾的进程。《三国演义》里，当面对曹操大军压境的时候，东吴的群臣也有人主张要和平，要跟曹操统一，但只有诸葛亮，周瑜等有志之士，坚持要保卫当时吴国及蜀国，最后大家团结，才能抗拒曹操的统一，维护平安。

苏贞昌说，台湾有人唱衰，有人主张和平统一；三国演义当年曹操如何骄狂，周瑜，诸葛亮如何团结抵抗，才能保得平安，所以历史昭昭明显，大家要引以为鉴。

苏贞昌说“正因为台湾这么好，所以才有人想要并吞台湾”，大家要更加小心呵护。今天台湾这个开放的社会，良善的人民及有效的制度一起来努力，也许不是最满意，但是一步一步前进才能维护这个成果，才能越来越好。

此外，大陆学者李毅被台湾移民署强制出境后，有传言指月底将有五人武统宣讲团要来台，其中包含李毅。行政院长苏贞昌对此回应时说：“如有入境，立即驱逐。”