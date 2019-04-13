台学者：若国民党已经泡沫 韩国瑜到底是代表国民党还是共产党

高雄市长韩国瑜在美国波士顿提“中华民国生死保卫战”后，政治大学地政系教授徐世荣在面簿说“真是练肖话（胡扯）”。徐世荣再次在面簿上问，如果国民党已经泡沫，韩国瑜到底是代表国民党，还是共产党。

据台湾《联合报》今天（13日）报道，徐世荣说，当国民党不再反共，甚且热情的拥抱共产党时，它是否还是国民党，它要如何面对台湾民众。

徐世荣说，国民党过去逼迫台湾人民一定要反共，若胆敢不从，大抵就是杀无赦，如今自己的核心及从政党员却是走进港澳中联办及国台办，接受一国两制台湾方案，质问国民党又当如何自处。