西安出台整治行动方案 秦岭保护区内禁开农家乐

中国西安市出台整治行动方案，规定秦岭终南山世界地质公园、自然保护区在内的一些地点不得开办农家乐 ，已开办的要立即关停取缔。

据中国《西安日报》今天（13日）报道，西安市出台《西安市秦岭生态保护区农家乐专项整治行动方案》。报道称，此次农家乐专项整治的范围为《西安市秦岭生态环境保护管理办法》第六条规定的秦岭生态环境保护范围。整治对象为为旅游者提供餐饮、住宿、观光、购物、娱乐、运动或农业劳作体验等服务的乡村旅游经营实体。

根据《行动方案》，西安市禁止在秦岭终南山世界地质公园、自然保护区、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区以及海拔2000米以上区域、地质灾害隐患点区域内、公路建筑控制区、河道管理范围内开办农家乐，已经开办的要立即关停取缔；涉及非法占用土地，侵占耕地、林地，擅自改变土地性质、用途开办的农家乐，要依法依规予以拆除。

方案指出，以秦岭北麓水源地保护为重点，加强对农家乐巡查检查，严肃查处随意排放污水行为。具备接入村庄污水管网条件的农家乐必须自行加装隔油池、化粪池，污水经隔油池、化粪池过滤后接入村庄污水管网。不具备接入村庄污水管网条件的农家乐，要自行建设污水处理设施，经区县政府组织验收，污水处理未达到《秦岭北麓农村生活污水处理管理细则（试行）》要求的农家乐要一律关停整治。

方案规定，全面清查农家乐生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾收集清运情况，禁止农家乐经营户任意倾倒、私自填埋垃圾。设置垃圾收集场所，完善垃圾收集清运设施，规范垃圾收集清运行为。垃圾设施未达到相关规定的农家乐要一律关停整治。

此外，方案指出，以加强农家乐证（照）管理为抓手，加大无证（照）经营查处力度。对于无合法土地手续、食品经营许可证（小餐饮经营许可证）、公共场所卫生许可证、特种行业许可证（涉及住宿经营），以及应办理但未办理建设项目环境影响登记表备案手续的农家乐，应全部关停整治，对整治后仍无法达标的农家乐，应注销其营业执照，强制关停取缔。

方案也严厉打击农家乐违反相关法规的各类行为，全面清查农家乐违法加工、经营野生动植物产品行为。