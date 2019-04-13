违规又不道歉 日本男子被上海交警怒斥“这里不是100年前”

一段上海交警怒斥违规日本男子的视频昨天（12日）在社交媒体上迅速流传开来。据了解，视频中的那位日本男子多次不回应交警提出的致歉要求，这名交警于是重复要求那名男子道歉，并说“这里不是100年前”。

据中国环球网报道，视频字幕显示，4月7日，上海一名日本男子不遵守交通规则，乱穿马路。执勤交警依据法律法规对其进行处理，该男子当场顶撞，交警随即要求其道歉。

对于警察的强硬态度，该名男子嬉皮笑脸，以语言不通和大使馆为由，多次对交警的要求不予回应。

然而，不论日本男子如何反应，视频中的警察一直在重复一句话：“请你道歉！”

这名警察说道：“你好。我不管你说什么日本大使馆之类的，我就是脱了这身皮(制服)，我跟你说句实话：今天你也必须给我道歉！日本大使馆压不了我。日本大使馆压不了我，请你道歉！向中国法律道歉！”

警察向这名男子说：“不要给我嬉皮笑脸的，再给你说一遍，这不是日本。”警察接着说道：“向中国法律道歉。向中国法律道歉！再给你说一遍，这里不是100年前！”围观群众也应声喝到：“快点道歉！”

视频一发出就迅速得到网民们的大量转发与观看，评论区中对警察的称赞更是不绝于耳。