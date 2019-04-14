美菲军演 中菲就南中国海问题隔空喊话

围绕南中国海的归属及在该海域的经济和军事活动问题，在近日随着美国和菲利宾联合军演的举行，以及中国在该海域异常的船只调动反应再次捕捉到国际媒体聚焦的注意力。

据法广报道，美国与菲律宾2019年度“肩并肩”联合军事演习在本月初，于菲律宾武装部队总部阿吉纳尔多军营展开，美军首次派出搭载F-35战机的舰艇参加演习。

菲律宾军方介绍，今年参加两国联合军演的美军人数达到3500人，菲军也派出约4000名参演人员，而澳大利亚军方还派50人参加演习，多个国家派出了观察员。由于有报道称，可以搭载F-35战机的美国海军“黄蜂”级两栖攻击舰首舰“黄蜂”号（USS Wasp，LHD-1）正在与菲军方一道，于菲律宾南海海域举行军演。中国外交部发言人陆慷在周五的记者会上回应称，“南海本无事。本地区有关直接当事国一直在通过友好协商解决或者管控彼此分歧，本地区国家正共同努力维护本地区的和平稳定。南海本来风平浪静，希望域外势力不要兴风作浪。”

而中国外交部发言人陆康11日强调，“中方注意到菲方官员有关言论。南沙群岛是中国领土，我们对南沙群岛的主权拥有充分的历史和法理依据。千百年来，中国渔民一直在南海有关海域捕鱼，有关权利不容挑战。”

此外，他还发表了中菲应重新回到谈判磋商，妥协处理和解决有关争议的正确轨道的表态。值得一提的是，菲律宾总统发言人在周五以声明的方式，也提及了两国之间的争议问题。中方自今年1月至3月期间，已向菲方控制并正在填海造地的中业岛，派遣了275艘渔船等船只向当地靠近。对此，菲总统发言人指出，“中国应当避免采取行动危及菲律宾渔民在有争议的水域的捕鱼活动，与此同时也不要造成刺激性因素扰乱两国目前的友好关系。”