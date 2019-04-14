蓝绿大乱 柯文哲形势大好？

正当民进党总统初选“英德之争”引发全党焦虑、国民党也还在“虚位以待”韩国瑜接受征召之际，台北市长柯文哲连日参加妈祖绕境，神闲气定，却因邀请专家学者撰写“国政白皮书”露了馅，也间接印证外界对他“不安于市”的揣测。

联合新闻网报道，柯文哲找了考选部前部长林嘉诚担任“国政小组”召集人，邀专家学者撰写“国政白皮书”。13日经媒体披露后，柯文哲回称，以台北市的高度，本就需要很多顾问团，他只是“做该做的事”，不用想太多。面对被解读是为2020总统大选铺路，他则笑说“那把国政改市政就好”。

只是，日前在议会被问到4年任期是否做好做满？柯文哲一句“老实讲，我是很想这样子啦”，已经透露心迹；如今，连“国政白皮书”都已着手研拟，更加证明他愈是“四两拨千斤”，愈是凸显“此地无银三百两”。

不过，以多项民调呈现的支持度来看，柯文哲几乎都仅落后高雄市长韩国瑜，如果国民党“拱韩”生变，他就出现绝佳的争取大位机会；就算国民党确定征召韩国瑜，柯文哲也仍保有与民进党分进或合击的空间。

行政院前院长赖清德12日抛出“蔡英文总统3年前大选获得的600多万选票已经分散”，提到一部分继续支持蔡总统，一部分支持他，另有一部分支持“其他候选人”，“其他候选人”即被解读是指柯文哲。再加上日前传出蔡英文如果退党，可能与柯文哲搭档的“梦幻组合”，在在也显示柯文哲游走绿白之间的弹性。

毛泽东曾说：“天下大乱，形势大好。乱了敌人锻炼了自己，然后达到天下大治。”目前蓝绿总统初选，都陷于党内胶着与党员焦虑的混乱期，对于崇拜毛泽东的柯文哲而言，正是“天下大乱，形势大好”，而没有政党羁绊的他，更不急于表态。因此，面对媒体询问，他可以悠哉回答“如来如去、自由自在”，鸭子划水地“做该做的事”，徐图总统大位。