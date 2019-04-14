原商务部长陈德铭：中国在参与全球治理中不要以老二自居

中国商务部原部长陈德铭今早（14日）在出席“第五届中国与全球化论坛”致辞时指出，中国在参与全球治理中间，要确立一个多边共治的战略和策略。他直言，中国“不要以老二自居，更不要自喻为是未来的老大，时刻牢记我们多边共同来参与全球的治理”。

据新浪新闻报道，陈德铭目前担任中国外商投资企业协会会长，全球化智库（CCG）名誉主席。他在致辞时强调，要牢记中国长期处于社会主义初级阶段，14亿人口的中国是一个国情非常特殊的国家，任何经济总量乘以14亿，就在全球排到前一二位，任何经济总量除以14亿，就在全球处于70位到100位之间，“这就是我们的国情，这也是我们在参与全球治理中间应该考虑的中国的情况。”

陈德铭认为，当前全球化面临的紧迫的问题是与时俱进的修改或完善国际多边的规则，而这个紧迫问题背后更紧迫的关系是如何构建新型的大国关系，以求得大家可以合作的一面。如果大国之间始终是南辕北辙，新的规则是难以见天日的。

以下为实录：

陈德铭：尊敬的王辉耀先生，尊敬的崔明谟先生，各位朋友，大家上午好！

我非常高兴能受邀请参加CCG一年一度的年会，首先向大家抱歉的是我昨天没有参会，因为我在上海，和新加坡的第一副总理在那里讨论未来中新合作的一些事情。因为我在苏州工作的时候和他们一起建立了一个苏州工业园，前天正好是苏州工业园的25周年。当然我们讨论的题目跟这次会议的主题很相符，就是未来全球化和中国将采取怎样的开放战略。

我欣然接受这么一个独立于公共财政支持的中国智库是有原因的，因为我觉得在我们国家进一步的开放中间，独立的非财政资助的智库在国际交往中会起到越来越重要的作用。但是我并不了解其内部运作的机制，所以身临其境，才能学到更多。我看到我诸多的同事、老友先期进入了这个组织，所以和你们共舞，能够学而不厌，学到很多的东西。但是“名誉”两个字我觉得不敢当，权作当个虚名挂着来自慰。

我第一次参加这个会议有一个想法，我非常希望CCG能真正办成一个非营利的中国智库，希望它能跟国际的同行，尤其是跟美、欧等智库进行深度的交流与对话，这也是中国下一步进一步开放发展的需要。因为我们在官方场合，在这两年会碰到非常重要的中国是市场经济还是非市场经济的讨论，很多西方国家已经在多边组织对我们发起了挑战。而如果我们的智库与事实来说话，更容易打动人心，更容易被大家所接受。

同时，我们国家需要深度的改革，我们改革的方向、措施、目标，智库依据国际国内的大势提出建议，也是对国家非常有利的。当然，我也会要求自己在参加讨论和咨询的时候做到知无不言，而对外发声的时候我将因循《宪法》的精神。

这次会议我们聚焦中国全球化和对外开放战略，作为一个新人，我也想说几句拙见，因为全球化既是人类社会发展的必然趋势，又是一个漫长的跌宕起伏的曲折过程，全球化进程的趋缓、停滞，甚至倒退，在人类历史上是一种常态，也出现过好几次。二战以后，全球化经济高度发展，跨境贸易投资占全球GDP的比重越来越高。比如跨境贸易已经占到了全球GDP的三分之一以上，跨境的投资已经达到了全球GDP的两倍多到三倍左右。而且在贸易中间，中间品的贸易和服务贸易在全球贸易中的权重都达到了历史的最高。特别是服务贸易，尽管比重还不到三分之一，大概是27%到28%，但是它每年的增量都是70%左右。所以，今年全球化的趋势，或者近一两年全球化的趋势趋于迟缓，大家都感到很惊讶或者不理解。单边主义民粹思想在一些受益于全球化的发达国家又沉渣泛起，这使我们清醒的看到，我们外部的世界其实就是一个不断的自我调整的资本主义制度的世界。

全球化的主力军也是跨国公司，而绝大多数的跨国公司还多属于私营的企业。因此，马克思所预言的资本主义的特征以及它的弊端也无一例外地在当今这次的全球化过程中烙上深深的烙印。中国古语说，不患寡，患不均，资本主义在这样一个制度上建立起来，有它的历史先进性的一面。但是它的多边国际规则如果不相应的改革或者改良，那么全球化的天花板很难被突破。

所以在这样的情况下，当前，我个人觉得，全球化面临的紧迫的问题是与时俱进的修改或完善国际多边的规则，而这个紧迫问题背后更紧迫的关系是如何构建新型的大国关系，以求得大家可以合作的一面。如果大国之间始终是南辕北辙，新的规则是难以见天日的。而过来，区域的经济合作反而会方兴未艾的发展。因此，中国在参与全球治理中间，要确立一个多边共治的战略和策略，不要以老二自居，更不要自喻为是未来的老大，时刻牢记我们多边共同来参与全球的治理。牢记我国将长期处于社会主义的初级阶段，牢记14亿人口的中国是一个国情非常特殊的国家，任何经济总量乘以14亿，就在全球排到前一二位，任何经济总量除以14亿，就在全球处于70位到100位之间，这就是我们的国情，这也是我们在参与全球治理中间应该考虑的中国的情况。

我的拙见不一定正确，是第一次参会，谢谢大家给我的鼓励，谢谢！