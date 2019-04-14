中国在南中国海打出第一口深海油气井 为大湾区供能

中国首个自主设计平台近日在南中国海打出第一口深海油气井，计划开始液化天然气的开采，向粤港澳大湾区提供能源。

这口深水井是中国第一座深水半潜式钻井平台“海洋石油981”勘钻的。中国海洋石油集团（简称中海油）网站刊登的消息说，这口深水井位于南中国海东部水域，是一口大斜度定向井，井深4660米，垂直深度2529米。

《南华早报》13日援引中国能源网首席信息官韩晓平的话说，这口深水井是中国实现的技术突破，因为这是美国，英国和其他西方国家的通行钻探方式。他说，“这口深水井的完钻显示，中国正在缩小与这些西方国家的差距”。

报道说，这口深水井将用于液化天然气的开采，采集的液化天然气计划送到中海油位于珠海高岚港的终端码头。完成处理后，南中国海开采的液化天然气将向粤港澳大湾区的七千万人口提供能源供给。

韩晓平说，“如果液化天然气能够从中海油位于珠海的终端码头通过管道直接向粤港澳大湾区输送，将会减少能源公司的很多运输费用，当地居民也会受益”。

报道指出，中国在南中国海与越南、菲律宾和马来西亚等当地国家存在主权争议。中国这台深水钻井平台最开始是在与越南有争端的水域执行钻探，2014年在中越间引发强烈的争执。这以后，这台钻井平台就移往南中国海的纵深地带执行钻探。

中海油网站说，这台钻井平台2015年进入东南亚海域，一共完成32口探井的勘钻，最深达1721米。近日在南中国海东部水域完钻的油气井是中海油的钻井平台打出的第一口深海开发井。