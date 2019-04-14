最后的斑鳖：中国仅存两只 雌性个体第五次人工授精后死亡

“脸上像被狠狠揍了一拳。”知名科普作者@花落成蚀写道。

据澎湃新闻报道，4月13日13时20分，中国目前唯一一只雌性斑鳖在苏州动物园进行第五次人工授精后死亡。

它每年产卵二至三窝，此前从长沙动物园迁居到有雄性个体的苏州动物园，以进行繁育，但过去的四次人工授精均失败。专家称取卵困难，其克隆技术不够成熟。

“这是一个灾难性的损失。”13日晚，苏州日报发布了相关消息。

但人工授精操作与斑鳖的死亡原因等情况有待进一步披露。

“其实之前就觉得会灭绝（它没有了栖息地，也没有了种群）。但是一只只地死，真像一锤锤砸下来。”13日晚，@花落成蚀 告诉澎湃新闻。

“我现在特别伤心，没办法回答任何有关斑鳖的问题。”13日晚，安徽黄山学院生命与环境科学学院院长吕顺清教授回复澎湃新闻称。他此前一直参与苏州动物园斑鳖人工繁育及人工授精工作。

据澎湃新闻之前报道，这只雌性斑鳖来自长沙动物园，在展览多年后，被送往苏州动物园饲养和人工繁育，先后进行了四次人工授精尝试，但都失败（雌斑鳖虽然产卵，但未成功授精）。

苏州动物园、长沙动物园（雌鳖原所在地）、WCS（国际野生生物保护学会）等4个单位及协会此前共同参与了该项目。

2019年4月12日，科研团队进行第五次人工授精尝试。

据苏州日报消息，人工授精过程顺利，但雌性斑鳖没能苏醒，最终死亡。其卵巢组织被专家采集、冻存。

相关专家表示，龟鳖类有记载的最大年龄超过160岁。而死亡雌性斑鳖年龄超过90岁。它此前产卵情况较为稳定，每年2-3窝；苏州动物园的雄性斑鳖据推测年龄在100岁左右。

斑鳖是世界上最大的淡水鳖，背甲可达1.5米，体重115公斤。它曾广泛分布于长江流域（钱塘江、太湖）和云南红河流域。但从2006年开始，红河流域至今都未发现过斑鳖的幼体和亚成体。

斑鳖又被称为最孤独的动物，极度濒危。

前述雌性斑鳖死亡后，全球幸存的斑鳖仅剩三只：中国一只，越南两只。

中科院昆明动物研究所副研究员饶定齐在相关文章中表示，从上世纪50年代到70年代，红河流域的斑鳖遭受了有组织的大量捕捞，部分活体随后流入个旧、昆明、北京、上海等国内一些动物园饲养。

WCS的资料显示，苏州动物园的雄性斑鳖的背甲和生殖器有严重的伤痕，造成了终生残疾，无法自然授精。

而生活在越南的东莫湖（Dong Mo Lake）的斑鳖据传是雄性个体，未予证实；2018年4月，美国华盛顿州立大学助理教授Caren Goldberg通过检测环境DNA（eDNA），认为越南河内西部的宣汉湖（Xuan Khanh Lake）生活着一只斑鳖。

此前，据云南红河流域马堵山水库附近居民反映，该水库内可能有一只甚至更多只斑鳖存在，但也可能已在非法电捕鱼时被电击死亡。2016年和2017年，包括国际研究者在内的团队在马堵山水库进行了搜寻和诱捕，但没有寻获斑鳖。

为何不克隆斑鳖？

吕顺清此前向澎湃新闻解释称，龟鳖等大型爬行类动物的人工克隆技术仍不够成熟。“斑鳖的卵细胞有乒乓球大小，加上外面有厚厚的壳，取卵非常困难。”

2016年，生活在越南河内市还剑湖的另一只斑鳖“龟祖”（Cu Rua）死亡，此后，有人提议将中国苏州动物园的斑鳖与越南的斑鳖跨境“约会”，或者运输其精子，以进行人工授精。但截至目前，该计划没有新的消息传出。