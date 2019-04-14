韩国瑜访洛杉矶副市长 谈城市治理及两岸问题

高雄市长韩国瑜访美行程马不停蹄参访、拜会，美西时间13日上午11时许拜访洛杉矶副市长Nina Hachigian（何契珍），双方在市政府副市长聊约1小时，相谈甚欢。

据联合新闻网报道，韩国瑜谈到高雄当前最大问题是空污，也提到高雄与洛杉矶都是港都城市，未来有许多交流、合作机会，也邀请Nina Hachigian造访高雄，感受港都风情。

韩国瑜一行人美西时间13日上午参访以分析大数据著称的Taboola公司，由副总裁俞宁宁做简报，谈大数据应用与发展远景，韩称赞俞是有想法、有远见的创业家，邀请她到高雄设立分部。韩也对这家公司企业文化印象深刻，这家公司重视工程师的身心平衡，工程师可随时吃东西、睡觉、玩娱乐，公司里有把玩具枪，想放松时，能把玩、纾压。

拜访洛杉矶科技厂商后，韩接着转往洛杉矶市政府，到副市长室与Nina Hachigian碰面，双方交流城市治理经验，Nina Hachigian关心高雄当前最大问题，韩回答是空污，Nina Hachigian则认为，洛杉矶最重要的公共议题是交通运输，及游民问题等，也谈到2028年洛杉矶将举办奥运。

Nina Hachigian告诉韩，她来过台湾，但从没有去过高雄，韩国瑜、副市长叶匡时邀请Nina Hachigian到台湾一游，好好深入认识高雄。

韩国瑜提到，洛杉矶也是港都城市，也有空港、海港，与高雄不同处在于，空港、海港都归洛杉矶政府管，洛杉矶是港市合一，高雄还没做到港市合一，空港、海港在高雄，但不归高雄市政府管，韩对Nina Hachigian说，“显然洛杉矶政府权力、影响力是非常大的”。

Nina Hachigian也关心两岸问题，询问韩对两岸关系看法。韩国瑜说，Nina Hachigian在前总统奥巴马时代，当过亚细安大使，对整个东南亚、东北亚情势相当熟悉，对国际事务有经验，我分享观察与看法，产生共鸣性的交流，“如果人家当过大使，结果我们跟土包子一样一问三不知，那人家跟我们聊天很没有意思、很无趣的”。

南加玉山科技协会理事长杨贤怡说，韩此次拜访Nina Hachigian是由侨商刘伟民居中牵线，刘从事轮胎事业，政商关系好，前总统马英九之前访洛杉矶的行程，也由刘伟明协助安排。

杨贤怡谈到，确实有想促成洛杉矶市长与韩国瑜碰面的想法，但因为拜访时间选在假日等因素，最后敲定由副市长Nina Hachigian接待韩。

韩国瑜说，这趟访美有多名热情的朋友帮忙牵线，期待洛杉矶与高雄能持续热情的交流，如果美国商人想在亚洲布局，希望他们能把高雄当作亚洲布局的重心及枢纽，把高雄视为往亚洲发展最重要的投资城市。

美西时间13日下午1时30分，韩国瑜在洛杉矶参加一场圆桌招商座谈会，晚间还有一场南加侨界晚宴，华裔联邦众议员刘云平、赵美心也将出席。