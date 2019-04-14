初选再交锋！蔡盼合作非竞争 赖吁网军别攻击

民进党为解决蔡赖之争，将党内总统初选延后，让基层裂解风险加剧，蔡英文昨表示，这决定是希望多点时间处理情势，凝聚党内团结，体现最大力量集结是合作、不是竞争；对此，前行政院长赖清德昨先澄清，他登记初选非“偷袭”，认为透过初选才能凝聚党内支持者，并要求小英网军停止攻击。

面临退党潮蔡吁同舟共济

中时电子报报道，蔡英文13日到南投出席客家桐花祭开幕仪式表示，民进党进入初选让她有点担心，因此，前段时间她想尽力维持党内团结，但有些没办法做到，初选应是合作、不是竞争，她希望凝聚最大力量，实现执政价值，保卫台湾、顾主权、拼经济。

对于可能出现“退党潮”，蔡英文说，民进党执政确实经历困难，但经选后11月29日的检讨改进，三年来绩效已显现出来，对施政满意度民调在上升；现在这条船正在集结发挥战斗力，希望大家同舟共济，团结才是集结保卫台湾最重要方法。

赖驳偷袭基层焦虑才出马

此外，赖清德13日出席台南市台江文化中心开幕典礼时表示，当初选择党内初选，就知不管党内初选或未来总统大选，都会遇到重重困难，但会把每次困难当成淬链，不会因党内中执会的改变，就影响自己决心。

针对蔡提到初选应是合作而非竞争，赖强调要经过一场君子之争的初选，才能重新凝聚民进党分散的支持力量，让党内更团结合作，他再度呼吁候选人公开表达，“未来初选输的人，就该支持赢的人。”

赖清德还借机澄清并呼吁小英网军停止攻击，他说自己的确曾公开支持现任总统，但这些都发生在九合一选举前，选后民进党大败，基层传达焦虑，才让他改变想法。

赖提及，网路攻击他事前受党内人士征询，他回答不选，后又出来选，形同“偷袭”；他澄清说，立委补选前，党内根本没人征询他是否选总统，他在初选第一天就光明磊落参选，是让小英在登记前有心理准备，避免困扰，并非偷袭。

赖更表示，候选人双方都应约束支持者勿互相攻击，特别是利用网军抹黑，十分不必要，“因我们是同志，不是敌人”，如果两人可做到这点，相信未来团结不是问题。

地方整合成功两强还在争

而因林佳龙介入协调，彰化立委第一选区民进党提名人选，前鹿港镇长黄振彦日前同意退让，改县议员陈秀宝挑战刚补选当选的蓝委柯呈枋。此一整合成功虽是好消息，但党内人士感叹，“一想到上面两位还在争，大家的焦虑就不可能消除！”