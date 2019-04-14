本田新合资工厂在武汉开始生产

中日第五次经济高层对话在北京举行前夕，本田汽车公司宣布与中方东风公司合资的新工厂在武汉开始生产的消息。该公司还打算关闭在欧洲和土耳其效益差的工厂，将中国产本田汽车销往欧洲。

共同社报道，日本本田公司4月12日宣布，中国武汉市的新工厂已竣工并开始生产。本田决定结束在英国的四轮车生产等，正在推进全球据点重组，力争增强在中国这一全球最大市场的生产能力，进一步扩大销售。

在武汉投产的新工厂是本田与当地企业的合资公司“东风-本田”的第三工厂。投资额为人民币30亿元，年产能12万辆。目前生产运动型多功能车（SUV）“CR-V”的燃油版与混合动力版（HV）。加上其他合资公司的生产据点，本田在华总产能达125万辆。

作为业绩持续不良的欧洲业务整改举措之一，本田2月宣布将停止在英国生产四轮车，4月还表示将关闭土耳其工厂。本田也在考虑今后把武汉工厂生产的HV和电动汽车（EV）出口到欧洲市场。

不过，中国新车市场受经济增长减速影响目前处于低迷状态，竞争环境日趋激烈。本田2018年在华销量受市场低迷等影响，较上年下跌了1.7%。社长八乡隆弘向媒体表示，“虽然今后可能难以取得不断上升的大增长，但（中国）依然是有潜力的市场”，展示了将与北美市场一样重视中国的想法。