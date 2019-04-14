批准促统游行被骂 台中市长卢秀燕表示部分民众政治立场非常对立

台中市日前批准中国和平统一促进会等团体举办支持统一游行，引发各界质疑，台中市政府被骂翻，台中市长卢秀燕的维基百科大头照更一度被加注“卖国贼” ；对此卢秀燕今亲上火线回应，她强调，她感受到部份民众在政治立场上非常对立，难免迁怒到批准的警察局、市长身上，“没关系，台湾是言论自由及集会游行保障的地方”，民众的意见她包容、尊重。

据台湾《自由时报》报道，昨天（13日）中国和平统一促进会原订在台中市推出支持统一游行，引起部份民间团体也紧急发起抵制该游行的“护台抗中”活动，之后支持统一游行临时取消，但各界质疑浪未消，更一度出现卢秀燕维基百科大头照被加注“卖国贼”。

卢秀燕今天（14日）说，昨天不管统或独的游行都批准，因为大法官释宪445条提及首长对民众上街头，不管是统是独不能不准，否则违宪，只是游行过程中一定要确保地方的的治安与公安；所以根据445条及集合游行法，台中市不管统、独申请都会依法准许。

卢秀燕还说，不光台中市如此，过去在北、高均有统、独游行，地方首长均依法批准。

卢秀燕说，她感受到部份民众在政治立场上非常对立，难免迁怒到批准的警察局、市长身上，“没关系，台湾是言论自由及集会游行保障的地方”，她说，这就是民主精神，宪法精神，可以感受到大家意见很对立，都希望警局长或市长能不要准对方，若准就会迁怒，但没关系，她对民众的意见均包容、尊重。