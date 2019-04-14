人民日报评论：崇尚奋斗 不等于强制996

近日“996”成为热门话题，所谓996，是指工作从早上9点到晚上9点，一周工作6天，代表着中国互联网企业盛行的加班文化。

对此微信公号“人民日报评论发文称，进行理性的分析之前，需要在价值观层面澄清一个误解，即对996有争议，并不是不想奋斗、不要劳动。但崇尚奋斗、崇尚劳动不等于强制加班。苦干是奋斗，巧干也是奋斗；延长工时是奋斗，提高效率也是奋斗。因此，不能给反对996的员工贴上“混日子”“不奋斗”的道德标签，而应该正视他们的真实诉求。

以《崇尚奋斗，不等于强制996》为题的文章还称，面对经济下行压力，很多企业都面临生存考验，企业的焦虑可以理解，但缓解焦虑的方法不是让员工加班越多越好。

文章称，随着中国逐步从高速增长转向高质量发展，随着互联网行业逐步进入更加注重产品质量的下半场，企业治理也更需要树立结果导向、效率导向，进行更加文明、高效和人性化的时间安排。事实上，更加弹性的工作机制，比强制的996更能激发员工自发的工作热情，从而也能让企业更好挖掘人力资源潜能。我们的企业不仅要依靠员工的汗水，更要激发员工的灵感；不仅要让员工更努力的工作，更要激发员工更高效的工作；不仅要靠加班工资的激励，更要让家人的陪伴、身体的健康、意义的饱满也成为工作的奖赏。

以下为全文：

我们的企业不仅要依靠员工的汗水，更要激发员工的灵感；不仅要让员工更努力的工作，更要激发员工更高效的工作；不仅要靠加班工资的激励，更要让家人的陪伴、身体的健康、意义的饱满也成为工作的奖赏。

这段时间，996成为热点话题，阿里巴巴、京东等企业的负责人相继就996发表看法。所谓996，是指工作从早上9点到晚上9点，一周工作6天，代表着中国互联网企业盛行的加班文化。如何看待工作与休息、奋斗拼搏与加班文化、员工权利与企业治理，引发全社会的广泛讨论。

进行理性的分析之前，需要在价值观层面澄清一个误解，即对996有争议，并不是不想奋斗、不要劳动。今天，从梦想改变命运的个体，到在经济下行压力背景下负重前行的企业，再到我们这个正在进行复兴冲刺的民族，都仍然需要奋斗精神、需要艰辛劳动。没有人不懂“不劳无获”的道理。但崇尚奋斗、崇尚劳动不等于强制加班。苦干是奋斗，巧干也是奋斗；延长工时是奋斗，提高效率也是奋斗。因此，不能给反对996的员工贴上“混日子”“不奋斗”的道德标签，而应该正视他们的真实诉求。

面对经济下行压力，很多企业都面临生存考验，企业的焦虑可以理解，但缓解焦虑的方法不是让员工加班越多越好。强制推行996，不仅解决不了企业管理中“委托—代理”难题，也会助长“磨洋工”的顽疾。从企业家和创业者的角度来看，他们身上的极限奋斗精神是可贵的，但要考虑到普通员工的位置不同，强制灌输996的加班文化，不仅体现了企业管理者的傲慢，也不实际、不公平。事实上，这涉及到企业管理的核心问题：如何才能最大限度激励员工

经济学和管理学的研究表明，劳动供给并不总是与薪酬和收入成正比，因为当薪酬和收入提高到一定程度后，人们会更愿意享受高收入下的闲暇时间。随着中国的人均GDP逐步接近1万美元左右，人们对“美好生活”也有了更高的诉求，不再是温饱时期的拼命工作赚钱，而是需要有在工作之外获得更多价值，发现兴趣、陪伴家人、寻找意义。随着中国逐步从高速增长转向高质量发展，随着互联网行业逐步进入更加注重产品质量的下半场，企业治理也更需要树立结果导向、效率导向，进行更加文明、高效和人性化的时间安排。事实上，更加弹性的工作机制，比强制的996更能激发员工自发的工作热情，从而也能让企业更好挖掘人力资源潜能。的积极性？把加班长短作为激励手段，这肯定是最简便易行的方法，但显然不是最有效的方法。996引发的讨论，是一个反思互联网企业文化和管理机制的契机。

因此，正确打开996话题的方式，不是要不要奋斗拼搏，而是如何更好地去奋斗拼搏。我们国家还处于“发展中”的阶段，仍然需要奋斗与拼搏，但我们也需要认识到人们的“美好生活”具有更广阔的内涵，从而在此基础上更好地完善企业治理、设计激励机制。我们不是要在工作与其他有价值的事情之间做二选一的排他选择，而是要在兼顾的基础上让员工更好地去工作。我们的企业不仅要依靠员工的汗水，更要激发员工的灵感；不仅要让员工更努力的工作，更要激发员工更高效的工作；不仅要靠加班工资的激励，更要让家人的陪伴、身体的健康、意义的饱满也成为工作的奖赏。只有那些能够做好平衡兼顾的企业，才能顺应时代的变化、获得可持续的竞争力。

有人把中国的经济奇迹称之为“勤劳革命”，正是中国人的勤劳与奋斗，把不可能变成了可能，推动中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程。奋斗与拼搏，仍将是我们这个快速前进社会的主题词。而996的讨论则启示我们：未来中国的活力，将来自于快乐地去劳动，让一切创新创造的源泉充分涌流。