三峡集团计划缩减对葡萄牙电力公司的收购要约

据知情人士透露，由于对监管阻碍和估值存在忧虑，中国长江三峡集团计划缩减对葡萄牙电力公司(EDP) 91亿欧元（103亿美元）的收购要约。

知情人士告诉彭博社，国有企业三峡集团正在评估规模较小的替代交易方案，剔除EDP的美国资产，该块资产最有可能遭到监管层的反对。因信息未公开而要求匿名的知情人士透露称，公司已在探索潜在交易方案，增加对巴西等国家的EDP国际业务的敞口。

消息人士表示，三峡集团正在考虑投资EDP的部分巴西资产，或是在该国组建一家合资企业。讨论正在进行中，尚未做出最终决定。

彭博去年11月份报道，中国电力行业巨头三峡集团在领导层突然变动之后，已在重新评估EDP收购方案的利弊。消息人士当时透露，中国企业在欧洲和美国投资面临的政治和监管审查增加，且贸易战萦绕不散，也是交易未能取得进展的原因之一。

如果缩减交易规模，或可让三峡集团放弃完整的收购方案之际，仍然能够取得一定的资产，进而平息可能遭到的交易失败的批评。任何的调整都需要获得中国监管机构的核可。

三峡集团和EDP的代表均不予置评。

周四，EDP在里斯本下跌1.5%，报3.42欧元，市值约达140亿美元。该价格与三峡集团3.26欧元/股的报价相比，高出近5%。