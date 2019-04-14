辽宁452名法官检察官因不适应一线办案等退出员额

辽宁省三级法院、检察院去年以来加大员额退出机制的执行力度，对不适应或不胜任一线办案的、离开办案岗位的、因违纪违法不适合继续履行办案职责的坚决退出员额，2018年退出员额452人，为启动司法体制改革试点以来退出员额人数最多的一年。

据新华社报道，在上述已退出员额的法官检察官中，包括法官225人，检察官227人。

2016年6月，辽宁作为中国全国第三批司法体制改革试点省份启动改革。在人员分类管理方面，推行法官检察官员额制。随着员额制的逐步落实，全省法院、检察院的员额退出机制也得以推出并完善，到了2018年，司法体制综合配套改革进一步深化。去年一年，这个省法院系统建立健全员额法官管理机制，免去21名入额法官的非审判岗位领导职务，225人退出法官员额；检察系统建立健全员额检察官遴选、培训、考核、晋升、退出等管理机制，227人退出检察官员额。

在退出员额的法官中，退出原因主要是“不适应一线办案”；退出员额的检察官，则具体包括三种情况：或不胜任一线办案，或离开了办案岗位，或因违纪违法不适合。员额法官检察官的有序进出，使得优秀人才向办案一线流动趋势明显，司法质效有了实质性跃升。