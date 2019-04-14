中国市场监管总局突击检查爱立信 启动反垄断调查

近日，中国国家市场监管总局突击检查电信设备商爱立信北京办公室，并进行现场取证。此前，业内已有传言称多家手机厂商向市场监管总局举报，投诉爱立信在3G和4G标准必要专利（SEP）许可市场存在违反《反垄断法》的行为。

据集微网报道，此次突击行动，标志着国家市场监管总局已经根据手机厂商的举报进行立案调查。这也是继高通反垄断案之后，国家反垄断监管部门在知识产权许可市场领域发起的第二次反垄断调查。此外，深圳市中级人民法院还曾审理了华为与IDC的知识产权反垄断诉讼。

需要指出，目前三次知识产权反垄断案件，均发生在通信领域。移动通信一直是全球知识产权许可的主要市场，但由于中国移动通信产业起步较晚，大部分2G/3G/4G标准必要专利集中在高通、爱立信、诺基亚等欧美企业手中，绝大多数中国企业在专利的申请、许可谈判等领域才刚刚起步，缺少经验。

2013年，中国智能手机产业崛起之初，由于长期被高通高额专利费所压制，国产手机厂商集体向国家发改委投诉高通涉嫌滥用市场支配地位。其后，发改委启动了引发全球关注的高通反垄断调查，并于2015年责令高通停止违法行为并处以约10亿美元的罚款。此次案件之后，韩国、欧盟、中国台湾等地区也相继对高通做出了反垄断处罚。

相比于始终处于聚光灯下的高通，爱立信相对略微低调。但事实上，爱立信同样是一家专利巨头。2011年以来，爱立信每年通过专利授权收入约10亿美元。

2014年之前，爱立信一直是全球最大的电信设备商。其后，由于华为的强劲增长、诺基亚与阿尔卡特朗讯的合并，爱立信市场份额下滑，在2018年排在第三位。但由于长期的研发投入，2018年，爱立信拥有4.9万件专利，且其中大部分为标准必要专利。

根据中国信通院发布的《通信企业5G标准必要专利声明量最新排名》显示，截至2018年底，爱立信在欧洲电信标准化协会（ETSI）声明的5G标准必要专利为1444件，占全部5G公开声明专利的12%。

2011年以来，爱立信的知识产权业务收入达到97亿美元。而爱立信的专利收入则主要来自两个渠道，一方面是与全球约100家企业达成专利许可协议。另一方面，则是将部分标准必要专利出售给诸如Unwired Planet（无线星球）等NPE专利机构，后者通过专利的授权、转让获得收入并于爱立信分成，此举可以规避FRAND条约标准必要专利许可的约束。

2015年，联想曾向Unwired Planet支付1亿美元与后者达成专利许可并购买部分专利。除此之外，Unwired Planet还起诉了华为、三星等已经与爱立信达成专利许可协议的公司。

需要指出，此次国家市场监管总局对的调查之前，爱立信曾在印度遭遇反垄断调查。2013年-2014年，爱立信在印度起诉多家手机厂商要求收取专利许可费用。在此期间，Micromax等印度本土厂商举报爱立信滥用市场支配地位、收取过高专利费，印度竞争委员会随后对爱立信发起反垄断调查。直至2018年，Micromax与爱立信达成许可协议，双方未许可收费标准，但Micromax撤回了投诉。2018年4月，酷派也曾向深圳中级人民法院起诉爱立信滥用市场支配地位，但随后，酷派也撤回了这一起诉。目前，还不清楚国家市场监管总局对爱立信调查关注的具体问题。

在多位业内人士看来，随着全球移动通信产业的高速发展，近年来关于知识产权的侵权诉讼、反垄断调查在全球范围内频繁上演，“专利许可的商业模式也在随着产业发展不断演变。”

作为全球最大的电子制造业基地，中国每年生产约19亿部手机，约占全球总量90%。在这一市场上，中国正在不断加强知识产权保护以鼓励创新，但同时也需要反对任何滥用知识产权排除、限制竞争的行为。