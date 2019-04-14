台空军战机故障率升高 花数十亿买零件

根据台湾空军向立法院提的预算解冻报告指出，现役16型各式航空器中，12型机服役已超过20年以上，均届中、后寿期，面临零附件经久使用产生可靠度下降、故障率增高等情况，主力的F-16战机故障率成长约30％，今年耗资25亿余元（新台币，下同，约1.1亿新元或5.43亿人民币）采购零附件维持妥善，幻象2000-5战机故障也逐年成长42％，得花43亿余元买零附件维持妥善。

据中国时报报道，F-16战机2015年至2018年在使用、维修上，故障频次从2015年的1万0711次逐年成长，截至2018年11月15日，故障发工已产生1万3936次，增长约30％ 。修购预算也成长51.59％，达25亿6305万2000元。主要是用于惯性导航单元与发动机模组翻修。

空军司令部说，幻象战机的战机使用、维修情况，故障频次自2015年的9447次逐年成长，截至2018年11月15日止，故障发工已产生1万3452次，成长约42％。维修与采购零附件预算达43亿5238万6000元。今年主要须更换攻角显示单元与发动机模组翻修上。

另军司令部表示，空军寰网系统主要接收雷达站、民航局及飞弹阵地等外部所有讯号，产生整体空情图，遂行防空任务及空中管制目标任务。可针对空中来犯目标执行拦截任务，是防空战斗管制的中枢系统中枢。空军2019年度编4700余万元，执行系统资讯技术发展服务案。

空军说，以去年为例，19次紧急故障抢修、37次故障协修，分别发生在指管中心、寰网实验室与外部介面。