不要虚应审查统独集会游行！赖清德：若当选将推“三合一”

台湾前行政院长赖清德14日针对近日中国和平统促会邀请武统学者及办统一大游行表示，如果他当选总统，将力推“三合一”，包括强化国安功能、成立国安专责单位及修法或立新法，让国人更有危机意识。而完成前，中央、地方政府要了解台湾处境艰难，不要只是表面虚应审查集会游行，才能让“台湾自主、人民幸福”的目标可以达成。

据ETtoday新闻云报道，14日下午，前行政院长赖清德出席在台中中友百货诚品书店台中签书会现场，时间还没到，现场就挤满书迷、粉丝及支持者。赖清德一出现，热情民众立刻高喊“选总统”、“赖总统加油”，而立法委员黄国书、张廖万坚、何欣纯及台中市议员也都到场。他对于日前中国和平统促会邀请武统旅美学者李毅，并要举行统一大游行，也表达看法与忧心。

赖清德表示，大家知道统一游行最后结果是什么，他支持政府采取严正措施，将李毅驱逐出境。但我们也看得出来，目前国安法或集会游行法，已不足以保障台湾安全。如果他能得到国人支持，当选总统，一定强化国安团队功能，要有作战意识。

赖清德表示，应该要修法或另立新法，如美国或其他国家的外国代理人登记法、反并吞法或国土安全法，要有一部法律补《国安法》与《集会游行法》不足。在国安单位强化功能，有专责单位加上法律“三合一”，更有危机意识，继续团结守护台湾，维护台湾。

他也说，在法律还没修或另立新法之前，他勉励政府单位，不管中央、地方，不要只是表面虚应审查集会游行。过去例行性作法是不足够的，一定要了解台湾处境艰难。