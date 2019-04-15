陈致中说父亲对台经济有贡献 韩国瑜批：到底是台湾有钱还是他家有钱

高雄市长韩国瑜当地时间前天（13日）连批前三任台湾总统鬼混20多年，搞残台湾经济后，当地时间14日再度做出抨击。韩国瑜先回批现任总统蔡英文不要找借口，重点是要顾老百姓生活感受，也质疑马英九退休后才办经济论坛，“不晓得他的心态是补偿作用吗”。他最后再回应陈致中说父亲陈水扁对台湾经济有贡献时说，全台湾人民都看得见，“到底是台湾有钱，还是他家有钱？”

据台湾中时电子报报道，蔡英文在面簿贴文“拼经济不是喊口号”讽刺韩国瑜。韩国瑜回应时说，民进党有很多理由、借口，重点是2019年4月此时此刻，台湾人民感受到的经济生活如何。他说，执政三年，不管喊的是什么口号，重点是回归老百姓生活感受，多数台湾人经济确实辛苦，完全骗不了人。

至于陈致中认为陈水扁在总统任内对台湾经济相当有贡献，韩国瑜做出抨击，质问到底是台湾有钱、还是他家有钱。他说，台湾人眼睛很亮，不要再去唬弄欺骗，民进党支持者有很多知识份子，也有基层民众，民进党执政如何向他们交代。

韩国瑜也批评马英九要办经济论坛，说“我是不好意思说，八年总统任内该做的，冲经济、顾人民，让台湾经济永保优势，到底有没有做到？这个大家自有评论！”韩国瑜说，退休之后再来办经济论坛，不知这种心态是补偿作用，还是希望全台民众关心经济，他无法理解，但如果马英九邀请，他会看时间行程，当然乐意参加，不过最重要是手上有权力时，多帮人民做些什么。