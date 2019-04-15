李小琳以新身份现身山东临沂 当上“光明大使”

中国前总理李鹏之女李小琳本月11日出席山东省临沂市的一个生物工程角膜捐赠仪式，并担任了“光明大使”。

据《中国民族博览》杂志社旗下新媒体大白新闻昨天（14日）报道，“沂蒙情·光明行”中国再生医学集团“艾欣瞳”生物工程角膜捐赠仪式在临沂市正式启动。作为“艾欣瞳光明大使”，李小琳现身，并接受临沂市委书记为其颁发的聘书。

报道称，半个多月前，李小琳以丝路规划研究中心常务副理事长身份出席博鳌亚洲论坛2019年年会，首谈退休后规划，要当一位光明使者。

捐赠仪式当天，丝路规划研究中心常务副理事长、《百年巨匠》总策划李小琳，中国残疾人福利基金会领导，第十三届全国人大代表、中华医学会眼学分会角膜病学组组长、山东省眼科研究所所长史伟云，《百年巨匠》出品人、总策划杨京岛，临沂市市委书记王玉君，市委副书记、市长孟庆斌，市委常委、秘书长范连生，市政府副市长张玉兰，市第十八届人大常委会副主任、党组副书记，市慈善总会会长徐福田领导以及多位嘉宾出席了活动。

仪式启动前，中华医学会眼学分会角膜病学组组长史伟云在山东省鲁南眼科医院亲自操刀，成功为临沂市三名角膜盲患者实施了“艾欣瞳”角膜移植手术，“艾欣瞳光明大使”李小琳一行还前往山东省鲁南眼科医院走访慰问了医护人员和角膜盲患者。

“艾欣瞳”光明大使李小琳指出，在许多不少经济欠发达地区，因盲致贫、因盲返贫的现象仍很普遍。生物科技的创新和发展，为人类带来新的光明和希望。由中国科研团队自主创新研发生产的全球首款生物工程角膜“艾欣瞳”2015年上市至今，已成功为数千名角膜盲患者实施角膜移植手术，帮助他们重见光明。“艾欣瞳”光明行将联合科学家、眼科医生团队和生物工程角膜制造企业深圳艾尼尔角膜工程公司一起，提供优质眼科护理服务，不断推动实现光明健康的进步和普及，让更多角膜盲患者获得治疗机会，为人类光明事业贡献力量。

临沂市市长张玉兰代表临沂市人民政府接受了慈善捐赠，并向中国再生医学国际有限公司颁发了捐赠荣誉证书。临沂市委书记王玉君为李小琳颁发了“沂蒙情·艾欣瞳光明大使”聘书。