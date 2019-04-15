刘强东内部邮件曝光：京东物流若这么亏下去 融来的钱只够亏两年

京东集团董事局主席兼首席执行官（CEO）刘强东今天（15日）凌晨发布内部信称，京东物流2018年全年亏损超过23亿元（人民币，下同，约4.6亿新元），第十二年出现亏损，并称如果这么亏下去，京东物流融来的钱只够亏两年的。

据中国澎湃新闻报道，在这封题为《致全体配送兄弟们的一封信》中，刘强东说，公司所做的这一切，只想让京东物流可以生存下去，只想让大家的日子过得更好、更加长久。

近日，京东物流取消底薪，降低公积金的传言满天飞。4月7日深夜，京东物流通过其官方微博作出回应说，京东物流独立运营之后，业务量激增，原来的薪酬结构已经不适应新的模式，无法对绩效优异的员工体现出足够的激励，承认了薪酬结构调整，并表示已在华南区二三线城市试点。

对此引发的争议，刘强东在内部信中说，如果扣除内部结算，京东物流去年亏损总额超过28亿。核心原因就是外部单太少，内部成本太高。摆在面前的选择只有两个：增加揽收单量、增加公司外部收入，或者将内部成本包含大家的五险一金和福利待遇降低到和市场上其他快递公司一样的水平。

刘强东说：“如果有少部分兄弟在新的薪酬结构下工资减少了一点点，建议向业绩好的同事多学习，学习别人的服务态度、学习别人的业务能力，提升自己的服务水平。”

刘强东也写道：“兄弟们，面对困境，我们一起想办法，学会适应变化！”

全文如下：

各位配送兄弟们：

每次出门，我总是忍不住盯着大街上的人群看，因为我可以在大街上搜寻到你们的背影，每次着到你们，内心都有一份激动和感动！大家知道吗？京东购买的第一辆’车’是一辆人力三轮车，那是1999年春天，当时公司包括我只有三个人！我第一次骑若三轮车去送货，技术不过关，直接撞到了海淀医院北侧的创业园门口石柱上，当场闭气，捂着胸口蹲在马路边上十几分钟站不起来。那个时候，我也很难过：”为什么生活这么艰难？为什么我一个名牌大学毕业生要遭受这样的苦？。但生活总要继续，抱怨没有用，想要在大城市生存下去，只能选择坚持、选择适应。大家都知道，我是一个农民的几子，和你们同样的出身、同样的生活经历，这让我最了解你们也最知道你们的不易。近期京东物流关于五险一金和底薪的调整在内外部都产生了一些讨论，我也想借此机会和大家说说心里话。

公司之前一直为大家坚持全员足额缴纳五险一金，就是怕大家哪一天干不动了，无法养老。记得在很多年前，还有很多配送员自己都不愿意缴纳公积金，觉得自己有一天离开这个城市就用不到了。但回过头来看，今天京东物流70%以上的管理者都是从配送员、拣货员成长起来的，不仅在大城市落下了脚，基本都还成家立业了。十年前的北京配送员，超过三分之一都留在北京并买了房。2018年，京东为配送员缴纳的五险一金+商业保险的总额比市面上主流的四五家民营快递公司加起来的总和还要多，平均为每一个配送员的缴纳额是其他民营物流公司配送员的3一6倍。除此之外，公司过春节期间还为值班兄弟发放每人3000元的探亲补贴；有的老家房屋因各种天灾人祸毁坏了，公司会给大额补助；五年以上的员工，自己甚至包括父母孩子得了大病，公司还全额报销所有医药费……这些福利每年都要花掉数亿元。正是公司十几年如一日的坚持给兄弟们最好的工资待遇、全额五险一金、各种各样的福利保障，大家全家的生活才会愈来愈好。在京东干满五年配送员的，大部分兄弟都能回到老家县城买套商品房，让父母带着孩子生活在城里！让自己的孩子享受和城里人一样的教育，从此改变了自己家庭的命运！

但是我也必须和大家交一个底：京东物流2018年全年亏损超过23个亿，这已经是第十二个年头亏损了。这还不包括内部结算盈余（京东零售的内部订单），也就是说，如果扣除内部结算，京东物流去年亏损总额超过28亿。核心原因就是外部单扭太少，内部成本太高。大家都知道，这两年对公司来说是相当困难的两年，公司已经亏了十几年，如果这么亏下去，京东物流融来的钱只够亏两年的！我相信所有京东配送兄弟都不希望公司倒闭。

我们该怎么办？摆在面前的选择只有两个：增加揽收单量、增加公司外部收入，或者将内部成本包含大家的五险一金和福利待遇降低到和市场上其他快递公司一样的水平。面对这个困难的时刻，公司一点几都没有犹豫：绝对不取消五险一金，仅仅调低了一点点的公积金比例，但还是坚持在平均中位数比例左右，因为以后很多人还用得着，要对大家的未来负贵。这个选择就要求全员必须努力提高揽件数量，增加公司收入！这就是这次薪酬调整的初衷：取消底薪但是大幅提高揽件提成。而提高揽件只能靠配送员，没有别的办法！

过去，由于我们相对较高的福利和薪酬，只有京东配送员不需要揽件，只需派件，可能这个变化会导致大家的一些不适应和畏难，没关系，你只需努力服务好我们的客户，把消费者当作自己的亲人一样去伺候，不断给他们带来惊喜和信赖，然后你每天送件的时候只需说一句话”大哥大姐或者大爷大妈，您最近有包裹要邮寄吗？有的时候请电话我啊，我来取。”谢谢大哥、大姐、大爷、大妈。。…如果平均每天服务超过100个客户，每天说上100句同样的话，坚持100天，用大家的微笑、真心和诚意，用我们优质的服务和响应速度，去感动用户，大家一定能接到无数寄件电话！收入肯定会比以前高得多！

公司取消底薪不是为了降低大家的工资！那样的话，公司就输了，京东物流就只有倒闭的结局！事实上，京东配送员的底薪在薪酬总额占比只有10%左右。相反，只有大家的工资增加了，公司和大家才能都活得好！这一点，我们的目标一致：共同增加公司和员工的收入，这是本次调整唯一的目标！

事实上，京东物流在华南测试了不到半年，公司看到的数据是很多配送员工资都涨了很多！表现特别优秀的配送员一个月可以挣四、五万，甚至最高的有人一个月工资超过了八万元！这在过去的薪酬结构下是不可能的！如果有少部分兄弟在新的薪酬结构下工资减少了一点点，建议向业绩好的同事多学习，学习别人的服务态度、学习别人的业务能力，提升自己的服务水平。在过去只派件不揽件情况下，大家的收入差距很小，典型的大锅饭机制，以后公司必须打破大锅饭，让价值观好、能力强的兄弟挣得更多，拥有更广阔的发展空间！我知道打破大锅饭会有短期的痛苦，但是如果不能忍受短痛那就是等死！

兄弟们，面对困境，我们一起想办法，学会适应变化！去努力服务好客户，只要大家做到让我们的客户满意了，大家的工资才会涨得更高！公司才有能力提供更好的福利待遇！

公司善待大家的初心未变，也永远不会变！公司所做的这一切，只想让京东物流可以生存下去，只想让大家的日子过得更好、更加长久！