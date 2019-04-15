中国驻智利大使：蓬佩奥已失去理智

中国驻智利大使徐步前天（13日）就美国国务卿蓬佩奥发表中国投资具有腐蚀性等言论回应时说，蓬佩奥的指控是荒谬的，并称蓬佩奥已经失去理智。

徐步在接受智利媒体《三点钟报》的专访时说，美国没有为拉美国家经济发展做出实质贡献, 却指责中国与拉美的经贸合作以及中国在拉美投资。徐步也说，蓬佩奥已经失去理智，走得太远了，并称他为伪君子。

彭博社早前报道，蓬佩奥周五在智利发表讲话时说，中国和俄罗斯通过资助失败的发展项目和支持委内瑞拉总统马杜罗等领导人，从而在拉丁美洲散播“混乱”。

蓬佩奥也说，当中国在拉丁美洲开展活动时，它经常将腐蚀性资本注入经济血液中，为腐败注入活力，并侵蚀好的治理。

以下是来自中国驻智利大使馆网站的专访全文翻译：

《蓬佩奥已经失去理智且走得太远》

中国驻智利最高级别代表拒绝对美国国务卿访问智利期间针对中国的指责保持沉默。在对《三点钟报》的专访中，徐步大使否认中国投资具有“腐蚀性”、中国公司从事间谍活动以及中国不是可靠伙伴，同时肯定了智利的对外政策，并表示两国关系将继续加强。

一、迈克·蓬佩奥访问后, 你认为皮涅拉政府是否站到了美国一边？

智利总统将于4月24日对中国进行国事访问, 并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。我们了解到此次智利参议长、众议长和前总统弗雷都将陪同访华，我认为这表明智利长期高度重视同中国关系的深入发展。我们非常尊重智利一贯奉行的外交政策。

二、迈克·蓬佩奥在智利的演讲有很多专门针对中国的内容, 您如何看待这些信息？

他对中国的指控毫无根据。他甚至说中国杀害了数百名美国人，并助长了恐怖活动。蓬佩奥先生已经失去理智，他走得太远了。

智利是今年亚太经合组织会议和气候变化大会的主办国，蓬佩奥理应集中精力谈美国计划如何为亚太地区经济发展作贡献，如何为推动地区一体化进程作贡献，如何为推动世界经济振兴作贡献，如何为应对气候变化给全球带来的挑战作贡献。但是，他对这些问题毫不关心，反而把重点放在攻击别的国家上。

三、他指责中国投资有“腐蚀性”，会滋生腐败并侵蚀良政，他说中国不是可靠的合作伙伴……

这种指责是荒谬的。中国和智利之间的经贸合作为智利经济的发展带来了实实在在的好处。美国没有为拉美国家经济发展做出实质贡献，却指责中国与拉美的经贸合作以及中国在拉美投资。蓬佩奥先生是个伪君子。去年中国在智利投资超过60亿美元，中智贸易额超过428亿美元，远远高于智美贸易的240亿美元。中智经贸合作的好处是相互的。

四、那美国是可靠的伙伴吗？

蓬佩奥声称美国是拉美的可靠伙伴，我想他低估了拉美人民的记忆力。历史上，美国就把拉美视为“后院”，动辄对拉美国家进行军事干涉或制裁，这样的例子不胜枚举，包括美国对古巴半个多世纪以来的无情封锁，特朗普总统要在美国与墨西哥边境修建隔离墙，还有美国对海地和中美洲国家的援助非常少。智利人也十分清楚，智利取得的发展成就并非美国施舍的结果。

五、华为公司是否像蓬佩奥所说在为中国政府提供间谍活动服务？

蓬佩奥关于华为被中国政府控制的指控完全是恶意的谎言。事实上，今年2月，英国国家网络安全中心认为华为的5G建设不构成安全威胁。

美国的指控不过是打着安全的幌子，企图扼杀中国高科技企业的合法正当经营。

而且，美国是在“贼喊捉贼”。众所周知，美国利用高科技公司对别国进行窃听，他们担心如果这些国家使用华为产品，美将无法继续利用其产品从事间谍活动。

六、你认为智利会屈服于压力吗？

长时间以来，美国一直施压其他国家禁用华为产品，但在欧洲和新西兰都失败了。我相信智利政府会做出明智的决定，因为华为的5G技术处于世界最先进水平。

华为公司在智利已经营多年，承建了南方光缆等项目，赢得当地合作伙伴的认可。目前我们看到的是, 智利欢迎华为加大在智投资与合作。

七、中国在智利的投资是否将继续增长？

中国企业注意到智利的经济持续增长，而且政治稳定，因此对在智利投资的兴趣越来越大。

皮涅拉总统对中国的国事访问将加强这种关系, 双方将在访问中签署一系列协定来促进各领域的合作。

八、你们是否像蓬佩奥所说赞成延长委内瑞拉危机？

委内瑞拉问题怎么解决、马杜罗是不是合法政权，应由委人民决定。不干涉他国内政是中国一贯坚持的政策，美国如真关心拉美民主和人权，就应立即停止对其他国家的制裁, 就应立即采取促进拉美经济发展的举措,而不光是做空洞的承诺。

九、智利和美国在委内瑞拉问题上立场一致,那智利和中国的立场是否有区别？

智利和中国都反对对委内瑞拉进行军事干预, 都主张通过各方对话的和平方式解决问题。每个国家在具体问题上都有自己的立场, 但我们应该把重点放在共同点上。

蓬佩奥说美国将利用包括军事干涉在内的所有手段来解决委内瑞拉问题。在这一点上,他试图掩盖与智利等其他拉美国家的分歧。美国成为世界警察和世界法官的时代已经过去，蓬佩奥应该摆脱霸权主义和冷战思维。