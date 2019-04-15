郭台铭：美国人就是拿旧的武器骗我们

鸿海董事长郭台铭今天（15日）说：“美国人就是拿旧的武器骗我们”。他也说，台湾不应该跟美国买武器，应该把钱拿去美国投资，换成高科技回来，因为“国防靠美国是靠不住的”。他也提到，经济不能老卖水果，并说台湾要在贸易战中找到机会与方向。

据台湾《自由时报》报道，郭台铭上午出席美国在台协会、台湾大学等举办的“台美根基与未来展望”座谈会，并声称要“听听看美国人怎么说”。

郭台铭在中场休息受访时说，防卫靠美国是靠不住的，并反问这么多年来有哪个国家或地区是防卫靠美国，最后得以安全脱身。他认为，防卫要靠和平，不能靠别人，经济更不能靠别人，经济和技术要靠创新，未来AI与5G时代，技术最好的在美国，只有科技交流、自己创新，才能创造国家或地区的未来。

至于媒体询问是否有意选总统，郭台铭回应时说：”不是有很好的人选吗？韩国瑜是最好的人选”。

对于贸易战，郭台铭分析指出，贸易战有两个意​​涵，一是产业结构调整，因为美国要升级，中国大陆也要升级，全世界第一大经济体跟第二大经济体在产业调整，过程中展现竞争与科技实力。他认为，最重要的则是要了解贸易战中，台湾的位子在哪里，并问“政府除了买武器以外，有没有替年轻人做更多？”

郭台铭说，台湾没有市场，但有的是人才，台湾有很好的自由民主气氛，人才却没有被好好重用，很多台湾科技人才在美国念书、工作，在美国储存很多人才。

郭台铭也说：“我们不能老卖水果，一个货柜的芭乐（番石榴）值多少钱？”。他说，半导体“不像芭乐，价值是以箱子来算、个数来算”，并解释芭乐的价值对台湾有限的面积、阳光或土地来说是不够的。郭台铭说，台湾必须要在中国大陆和美国贸易结构调整中找到机会与方向，年轻人绝对有很多机会。