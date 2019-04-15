美在台协会主席：美不会介入台湾2020大选

美国在台协会（AIT）主席莫健今天（15日）回答问题时表示，美国不会为任一政党背书，美国尊重台湾的民主体制与台湾人民的选择，更不会介入台湾2020大选。

据台湾《自由时报》报道，鸿海董事长郭台铭今天上午出席ICRT、美国在台协会（AIT）与台湾大学举办的“台美根基与未来展望”座谈会，表示要“听听看美国人怎么说”。

郭台铭在提问环节时主动提问，提及他最近在《自由时报》上看到来自美国重要智库传统基金会亚洲研究中心主任罗曼的一篇投书，提及美国在台湾大选中的角色；罗曼文中指出，华府将与台湾人推选的任何一位领袖合作，即使台湾选出一位未充分符合美国利益的总统，美台关系也不会中断，因为台湾永远会有另一场选举。维系美台关系的是民主制度，而非领袖人选。

郭台铭也在面簿上说，在此中美贸易战的时刻，台美关系是极重要的议题，却看不到任何想要选台湾总统的候选人坐在这里听听美国外交官谈台美关系的未来，“很可惜想要坐大位的人却忘了这个会议的重要性”。

郭台铭问座谈会上的莫健说，美国此次派遣庆贺团来台，由前众议院议长保罗莱恩领军，是否是替特定候选人站台、背书？

莫健回答说，美国当然尊重台湾人民意志，伙伴与国家间的利益也会持续，不论台湾未来的领导人是谁。美国不会为任一政党背书，美国尊重台湾的民主体制与台湾人民的选择，更不会介入台湾2020大选，美国的目标是确保有一个自由与公平的过程，可反映台湾人民的意志，也期待与未来的执政政府继续合作。

郭台铭会后受访时说，听到莫健斩钉截铁回答说美国保持中立、不会介入选举，“我得到答案了就好”。