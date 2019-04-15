戴尔全球执行副总裁：公司看好中国经济高质量发展前景 将助力产业升级

美国科技公司戴尔全球执行副总裁、大中华区总裁黄陈宏说，戴尔看好中国经济高质量发展前景，将助力中国产业升级。

据新华社昨天（14日）报道，黄陈宏说，中国经济正迈向高质量发展阶段，这为戴尔科技集团与中国的合作提供了更广阔的空间。中国提出“智能+”并加速推进5G技术和工业互联网发展，这与戴尔科技集团长期致力实现的目标高度契合。作为全球数字化转型领军者，戴尔科技集团将助力中国企业数字化转型和产业升级，为中国经济高质量发展培育新动能。

他认为，经济高质量发展的根基是制造业整体水平和传统行业整体水平大幅提升，因此行业与企业数字化转型势在必行。作为这一进程的推动者，戴尔科技集团去年联合多家知名企业在中国设立智能制造本地化联盟，帮助中国企业建立先进数据中心和生产体系。戴尔科技集团将从其在中国的数千个供应链企业开始，助力实现零库存制造和智能制造，走高质量发展之路。

他说，戴尔科技集团还通过发布中国市场企业数字化转型指数，洞悉企业数字化转型挑战与进程；与相关机构发布《传统产业数字化转型的模式和路径》研究报告，分享其他国家产业数字化转型经验并为中国企业提供建议。

回顾戴尔科技集团深耕中国市场20年的历程，黄陈宏说，过去20年戴尔是中国改革开放的见证者、参与者、贡献者和受益者。目前，中国市场不仅是戴尔科技集团全球重要的生产基地和战略市场，还是重要的研发中心，中国市场已成为戴尔科技集团全球战略的重要一环。

他说，2015年戴尔科技集团承诺今后五年在中国市场投入1250亿美元（约1690亿新元），截至目前投入即将超过这一数字，今后集团将继续在中国投入。“展望未来，期待戴尔中国早日实现‘在中国，为世界’，与中国经济和社会共同成长、助力全球经济可持续发展。”