数据观测：中国首季经济增速料创纪录新低 企稳迹象则在显现

路透社今天（15日）综合50家机构预测中值结果称，中国今年第一季度经济增速可能进一步下滑，并创下纪录新低。不过，从3月单月数据看，中国工业、投资和消费均有改善，经济企稳的迹象可能已开始显现。

其中，中金公司认为，虽然中国统计局报的一季度GDP同比增速可能放缓，但与2018年四季度相比、总需求增长的环比走势可能不再恶化、出现早期企稳迹象。中金公司预测，一季度实际GDP同比增速放缓至6.3%。

他们指出，越过年初的数据扰动，预计总需求增长将有所企稳。信贷周期稳步扩张、财政政策更为积极，将使经济周期企稳的态势更为稳固。往前看，增值税税率与社保费率二季度大幅下调，如果实施有力，有望有效提振总需求增长、并助力企业盈利能力的恢复；同时，与较大力度的货币刺激相比，以减费降税提振总需求的可持续性更强、“副作用”更小。

从之前总需求增长减速的先后顺序来看，中金预计二季度内需增长的恢复可能早于出口。

国际知名投行高盛则将其对中国一季度GDP同比增速预估自6.2%上调至6.3%。他们认为，除了工业生产稳健增长之外，第三产业，尤其是金融业也可能助力经济复苏，并指出目前没有进一步降低存款准备金率或利率的紧迫性。

交通银行金融研究中心则指出，一季度增长动能偏弱，当前经济仍有下行压力，预计一季度经济增速下降至6.2%，为应对经济放缓压力，实现稳就业、稳增长及稳预期的宏观调控效果，宏观政策逆周期调节持续发力。

交通银行金融研究中心说：“由于从政策实施、落地到见效需要一个过程，经济运行走稳可能要到下半年才能显现，促进全年经济运行前低后稳。”