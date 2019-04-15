日本外相会晤李克强与王毅 协调习近平访日

日本外相河野太郎在昨天（14日）会见中国外长王毅后，今天在北京与中国国务院总理李克强举行会谈。双方确认将朝着中国国家主席习近平为出席今年6月在大阪召开的二十国集团峰会而访问日本，加快协调工作。中日预计也将一致同意通过搞活政府要人往来，推进改善关系。

据日本共同社报道，河野在会谈伊始称：“日中关系已经恢复正常。虽然日中之间存在种种难题，但希望今后两国能切实努力肩并肩致力于全球性课题。”李克强说，相信能在正常轨道上进一步推进两国关系并取得扎实且务实的成果。王毅强调需要增加正能量，开辟更加良好的发展前景。

日中之间还存在缓和包括钓鱼岛（日本称为尖阁诸岛）在内的东海紧张局势、重启油气田共同开发相关谈判的课题。

鉴于去年中国部分放宽了对日本产食品的进口限制，河野打算在会谈中要求全面解除限制，希望能避免受到日本在世界贸易组织上诉机构裁决中二审败诉的影响。

中国预计将要求日本基于“一带一路”经济带构想在第三方基础设施开发方面提供合作。

双方将为协调习近平访日而努力，预计也会就面向朝鲜无核化的合作达成一致。

另据新华社报道，河野太郎昨天（14日）与中国王毅在北京共同主持第五次中日经济高层对话。

王毅表示，在两国领导人和社会各界共同努力下，中日关系重回正轨并取得新发展。去年4月，双方时隔八年重启中日经济高层对话，有效促进了政策沟通和务实合作。今年是新中国成立70周年，日本也即将进入“令和时代”。双方应继续以两国领导人重要共识为指引，共同努力构建符合新时代需要的中日经济关系。要扎实推进双边投资和贸易合作，共建“一带一路”，积极开拓第三方市场合作。大力推进地方合作，探索创新合作新路径。要巩固节能环保、科技创新、高端制造、金融财政、共享经济、养老医疗等六大领域合作成果，共同推进贸易投资自由化和便利化，打造公平、公正、非歧视的营商环境。要推动区域全面经济伙伴关系和中日韩自贸区谈判尽快达成一致，引领东亚经济一体化进程。要围绕二十国集团大阪峰会、世贸组织改革等加强沟通协调，坚守多边主义和自由贸易，推动全球经济治理体系改革沿着正确方向发展。

河野太郎在会上说，面对充满不确定性的国际形势，双方应进一步深化经济合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。

共同社也报道，日中双方也在对话上就作为迈向解禁日本产牛肉对华出口的条件之一“动物卫生检疫协定”达成了实质性共识。报道称，虽然要实现出口解禁今后还需要其他手续，但日本外相河野太郎在会议结束后向媒体称“这是迈向解禁的重要一步”。