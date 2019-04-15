患者发现被输注过期葡萄糖注射液 西安一妇保院长被令停职

中国西安市一名妇女本月11日到当地一所妇幼保健院就诊，之后发现该院输注的葡萄糖注射液已经过期。当地卫生健康局今天（15日）在微博上公布，涉事院长已经停职、分管副院长则免职。

据西安市长安区卫生和计划生育局微博发布的消息，患者在11日傍晚5时44分到长安妇保院就诊，入院诊断后给予补液等对症处理，隔天早上6时20分左右发现输注的10%葡萄糖注射液已过期，立即终止输液。同时，由值班医师陪同前往西北妇女儿童医院进行就诊，经检查，患者无不良反应。

长安区市场监管局和区卫生健康局联合对当时输注的10%葡萄糖注射液进行认定，确属过期药品。随后，对区妇保院库房、药房300余种药品进行了全面排查，均为有效期药品。

经查，一是由于药房人员将前期柜台的过期液体和新补充的液体混放，工作中履职不到位、不细致，存在未按规定操作的失职问题。二是当班护士未按规范操作，工作中存在严重失职。三是医院在管理过程中存在制度不严、监管不力。

针对此事，一是区卫生健康局将持续关注患者健康，做好医疗服务；二是区卫生健康局对长安妇保院涉事的院长停职、分管副院长免职；其余八人正在按照相关规定严肃追责。三是区卫生健康局以此事件为教训，举一反三，对全区各医疗机构进行全面排查整治，确保人民群众的医疗安全。