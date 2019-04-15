恒天集团原党委书记、董事长张杰被开除党籍：搞封建迷信活动

中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、北京市纪委监委发布消息称，中央纪委国家监委驻国资委纪检监察组、北京市纪委监委对中国恒天集团有限公司原党委书记、董事长张杰严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

据中央纪委国家监委网站今天（15日）发布的消息，经查，张杰违反政治纪律，对抗组织审查，搞封建迷信活动；违反中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受业务合作方安排打高尔夫球；违反组织纪律，不如实申报个人有关事项，长期、多次未经批准出境，违规选拔任用干部，利用职务便利为他人谋取人事方面利益；违反工作纪律，在上级单位检查时不如实报告相关事项；违反生活纪律；违反廉洁纪律，违规拥有非上市公司股份，违规多占住房，搞钱色交易，涉嫌严重职务犯罪。

张杰身为党员领导干部和中央企业主要负责人，理想信念丧失，党性原则和纪律意识淡漠，生活腐化堕落，严重违反党的纪律，涉嫌违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，群众反映强烈，影响极其恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，决定给予张杰开除党籍处分，收缴其违纪违法所得，由企业根据《劳动合同法》等规定解除合同；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

中央纪委国家监委网站去年10月18日发布消息称，张杰涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。