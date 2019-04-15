胡耀邦逝世30周年家属前往共青城祭奠

（早报讯）今天（15日）是中共前总书记胡耀邦逝世30周年纪念日，官方没有在北京举行纪念活动。胡耀邦的亲属前往位于江西共青城的胡耀邦之墓祭奠。

分析人士指出，由于1989年胡耀邦逝世不久就爆发了学生运动，纪念胡耀邦逝世30周年难免让人将两者联系起来，因此官方不会在北京举办纪念活动。江西共青城以及胡耀邦的家乡湖南浏阳市可能会有纪念活动，一些民众也会自发前往胡耀邦墓地以及浏阳市的胡耀邦雕像前献花祭奠，但主流官媒不会报道相关消息。

另据香港等地媒体报道，胡耀邦的20多名亲属前天抵达江西共青城，今天前往胡耀邦和夫人李昭的墓地祭拜。这些亲属包括胡耀邦长子胡德平及夫人王豫颖，次子刘湖和夫人王扬子，三子胡德华和夫人洪晓平，女儿李恒及丈夫、解放军退役上将刘晓江等。

4月12日，胡德华以及中国前国家新闻出版署署长、《炎黄春秋》前社长杜导正等人，在北京胡耀邦故居举行了一个小型追思会。

中国国内各大新闻网站没有发布有关纪念胡耀邦逝世30周年的消息或文章，只有“胡耀邦史料信息网”发表了一篇“无尽的思念－－纪念胡耀邦逝世三十周年”。

文章说，胡耀邦是中国改革开放的关键人物之一，随着时光的推移，胡耀邦的精神和思想在人们心中越来越深切、厚重、清晰。胡耀邦故居和陵园每年接待游客数百万，都是从中国各地专程过来瞻仰的。

胡耀邦14岁参加中共革命，曾担任共青团中央第一书记，中组部部长，1981年接替华国锋出任中共中央主席，1982年中共十二大后当选中央总书记，1987年因反对资产阶级自由化不力被免去总书记职务，但仍留任中共政治局委员。

1989年4月15日，胡耀邦因心脏病抢救无效去世，享年73岁。他逝世后，一些大学生和民众在北京自发聚集进行悼念，后来演变成一场大规模学生运动和六四事件。

由于胡耀邦在中共改革开放初期做出过重要贡献，官方一直对他保持正面评价。2005年，中共举行了胡耀邦诞辰90周年座谈会，时任总理温家宝、政治局常委曾庆红、吴官正出席。

2015年，中共为胡耀邦隆重举行诞辰100周年座谈会。中共总书记习近平在座谈会上表示，胡耀邦在长达60年的革命生涯中，为中华民族独立和解放、为社会主义革命和建设、为中国特色社会主义探索和开创建立了不朽功勋。胡耀邦的一生，是光辉的一生、战斗的一生。