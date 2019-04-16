广东今年骨痛热症病例同比大幅上升 防控形势不容乐观

据中新网15日消息，今年以来，东南亚等地区骨痛热症（登革热）疫情较往年升高，广东省陆续有骨痛热症病例输入，截至4月14日，该省今年累计报告输入病例数较去年同期大幅度上升，3月的蚊媒密度也高于去年同期监测水平。广东省疾病预防控制中心专家表示，今年骨痛热症防控形势不容乐观。

15日，广东省爱卫会举行第31个爱国卫生月活动暨传染病防控爱国卫生专项行动，记者从该行动获悉上述信息。

据广东省卫生健康委员会公布的数据显示，今年共有13个地市累计报告79例输入病例，与去年同期(10例)相比病例数大幅度上升。

广东省卫生健康委员会介绍，广东省各地市蚊媒监测点于今年3月启动监测，结果显示，3月的蚊媒密度高于2018年同期监测水平。结合2018年冬季蚊虫监测情况，有白纹伊蚊的成蚊和幼蚊越冬活动，提示开春后，蚊媒繁殖能力上升。

广东省疾病预防控制中心副主任林立丰介绍，随着气温升高、雨水增多，蚊媒密度将逐渐升高。清除传播媒介白纹伊蚊的孳生地是防控骨痛热症最主要的措施，希望民众等开展环境卫生大扫除，清除房前屋后的杂物和积水，降低蚊虫在环境中的容量，从而减少夏秋季骨痛热症等传染病的发生。

据广东省疾病预防控制中心专家介绍，除了蚊媒，该省重要的病媒生物还有鼠类，能够传播鼠疫、恙虫病、出血热和钩体病等。

林立丰称，按照病媒生物消长变化的季节性规律，春季是控制鼠密度的最佳时机。通过及时清理食物垃圾、堵鼠洞、合理布放毒鼠屋，将鼠密度控制在不足为害的水平，能有效预防控制鼠传疾病的发生。