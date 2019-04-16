擅闯特朗普庄园的中国女子拒向法庭认罪

擅自闯入美国总统特朗普庄园的中国女子张玉婧（Yujing Zhang）周一向法庭表示不认罪。同日法院还驳回了她的保释申请。

据美国之音报道，张玉婧上周五被正式起诉，罪名是擅自闯入和向联邦执法人员说谎。周一，在佛罗里达州地方法院的传讯中，她提出无罪抗辩。

起诉书不包括间谍指指控。两名美国政府消息人士对路透社表示，美国联邦调查局正在调查张是否与中国情报机构或政治影响力行动有关。

张的辩护律师罗伯特·阿德勒(Robert Adler)称这起事件是一场“误会”，并表示，“我不明白这怎么构成擅自闯入罪。”

法院还驳回了张玉婧的保释申请。法官威廉·马修曼（William Matthewman）指出，中国和美国之间不存在引渡协议，而且张在上海生活和工作，在美国没有任何家人或联系，这令她有潜逃的动机。

公共辩护人克里斯蒂·米列罗（Kristy Militello）此前表示，张愿意提供25万美元的保释金，这笔款项将由张的父亲支付。

法庭文件显示，张玉婧出生于上海，自2013年以来至少六次进入美国。米列罗在法庭上表示，她急于“洗脱罪名”，以便继续在投资和金融行业担任顾问。

自张被起诉以来，她的赴美十年旅游签证被吊销，这意味着，如果获准保释，她可能会被移民局拘留。

