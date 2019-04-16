台外交部：美批准5亿美元对台军售 彰显坚实安全伙伴关系

针对美国政府于美东时间15日宣布最新对台军售案，台湾外交部今天表示诚挚欢迎，也对美国在台美共同纪念《台湾关系法》立法40周年之际，以具体作为履行该法及“六项保证”对台安全承诺表达由衷感谢。

台湾外交部发出新闻稿称，该对台军售案主要内容为台飞行员训练及路克空军基地F-16战机升级维修，价值约5亿美元。此为美国总统特朗普上任后连续第三度对台军售，不仅显示美方对台国防安全的高度重视，也彰显台美在“印太战略”下的坚实安全伙伴关系。

特朗普上任之后发布《国家安全战略》报告，确立美国国家安全战略，再次确认美国在《台湾关系法》下对台安全承诺。此后，台美双方也不断在美国的“自由与开放印太地区”架构下强化区域安全伙伴关系，美国不仅重视台湾的军购需求，也与台军进行密切军事交流，并助台湾强化不对称及创新战力。美国政府对台军售，除将进一步强化台湾的防卫能力外，也将在武器使用训练、后勤维修、战术交流、情报交换等领域，进行紧密合作。这也是美国政府进行“军售常态化”之后的首度军售，別具双边安全合作意义。

本次军售内容亚历桑那州路克空军基地的训练案，对于台湾F16战机飞行员的高阶与高强度作战训练极为重要，在路克基地训练结束的飞行员返台后，即成为台湾空军新进飞行员的教官，传承路克基地的训练成果。这是台美空军合作的最重要平台与最关键指标。

