台湾首富郭台铭改口：这两天决定是否选总统

（台北综合讯）一直被认为是总统热门人选，又一再否认有参选意图的台湾鸿海董事长郭台铭今天改口表示，他这两天会做决定。郭台铭在台湾有很高名望，远在美国的韩国瑜点评：若郭台铭参选，肯定人心震撼。

综合《自由时报》、《联合报》等消息，远景基金会与美国哈德逊研究所今天共同举办“印太安全对话”研讨会，谈论如何深化台美关系，郭台铭继昨天出席一整天的美国在台协会活动后，今天再次现身在“印太安全对话”。

他在会前受访，被媒体问到昨天和美国人士见面后，有没有思考“跳下来（选）为台湾做事？”

郭台铭坦言，他昨天晚上一晚没有睡，思考台湾安全，因为2020年选举非常重要，起码决定台湾往后20年的政治、国防、经济走势，也正好是全世界转捩点。“所以，我还是问自己一晚，如果说是为了角逐大位大可不必，那要做事的话、要做什么？”

郭台铭并强调，如果他要决定参选，一定会经过初选程序。他还说，如果参加国民党初选，一定会经过正常程序，“绝对不经过征召”。

至于是否会宣布参选，郭台铭正面回应：“今天开会再听一天、或等一会再谈。”当要求确认是否这两天会决定参选，他重申：“对对，最近这两天，这是我想的。”

郭台铭此前接受台媒访问时屡次表示，无意愿参选，也曾坦言总统是最不好当、最辛苦的工作。

然而，他越来越频繁地点评时政，上周五还批评韩国瑜在哈佛大学有关台媒日关系的谈话，并且出席讨论台湾未来的公开活动，使外界有关他可能参选台湾总统的传闻再次喧嚣尘上。

目前人在美国访问的高雄市长韩国瑜被问起时说，鸿海是跨国性企业，郭台铭当年赤手空拳打下江山，在商界有一席之地，和美国、中国大陆等世界各国有良好关系，是有全球能见度的企业家，若郭台铭要参选，肯定人心震撼。

也有国民党人士认为，眼看台湾经济走不出困境，2016年就起心动念想参选的郭台铭，今年再燃起参选欲望，除先放出风声外，也取决于韩国瑜的参选态度。此外，郭台铭和蓝营渊源深厚，其支持者也以蓝军为多，若真参选就要顾及国民党的制度问题。