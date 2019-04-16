响水18名消防员牺牲？江苏查处107名造谣传谣者

据《北京青年报》消息，江苏省公安厅网络安全保卫总队通报，今年一季度，江苏公安网安部门已公开警示造谣传谣网民263人，共查处违法网民107人，其中刑事拘留四人，行政拘留47人。

随后，警方列举了五起传谣、造谣案例。

案例一：响水“3.21”爆炸事故发生后，3月22日，网民“比较爱你qaq”在百度贴吧发帖称，“18名消防员因吸入大量致癌气体而牺牲”。经查，该信息纯属恶意编造。目前，造谣网民史某某已被公安机关依法采取刑事强制措施。

案例二：1月7日，泰州网民叶某某在朋友圈发帖称，“泰州一工厂发生爆炸，已死亡100多人”。经查，1月7日下午，泰州某工厂仓库发生火灾，未造成人员伤亡，该消息纯属谣言。随后，网民叶某某被公安机关依法行政拘留两日。

案例三：2月10日，网络流传消息称，“江苏丰县发生一起灭门惨案，因20万彩礼钱，一男子将女方一家4口灭门”。经查，江苏丰县近期未发生类似案件，网传视频系外省一起刑事案件现场。随后，网民张某某被公安机关依法行政拘留三日。

案例四：3月9日，网络流传消息称，“江苏南通一地下车库发生爆炸，原因是有人在车库内安置炸药”。经查，该起事故系煤气罐泄露引发的爆燃意外事故，网传消息纯属谣言。随后，网民朱某被公安机关依法行政拘留五日。

案例五：3月11日，网民“浪子越宇”在百度贴吧发帖称，“赣榆一初中生跳楼自杀”。经查，江苏赣榆近期并未发生类似事件，该帖文内容纯属捏造。随后，网民董某被公安机关依法行政拘留三日。

警方提醒称，网络空间属于公共空间，网络言行要承担法律责任，希望广大网民能牢固树立守法、文明的用网意识，不信谣、不造谣、不传谣。