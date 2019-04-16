美批准5亿美元对台军售 蔡英文：来得及时

美国国务院今天批准一项5亿美元对台军售案，以继续提供亚利桑那州路克空军基地F-16战机飞行员培训计划与后勤维护支援，并通知国会。台湾总统蔡英文今天受访表示，这项军售的宣布来得及时，对于空军飞行员的训练计划能够持续，强化空军飞行员品质，甚至与世界上各国优质空军有一样的品质。

据中时电子报消息，美国国防安全合作署（DSCA）新闻稿透露，这项军售主要是提供目前在路克空军基地（Luke Air Force Base）进行的F-16战机飞行员培训计划与后勤维护支援，包括飞行训练、备件与维修零件、燃料与加油服务等相关计划与后勤支援系统，军售总额5亿美元。

蔡英文表示，这项军售的宣布是来得及时，因为看到昨天中国大陆军队的动态，不论是在空中或海上动员的船只或飞机，事实上对区域稳定、台海稳定都造成满大的破坏，也破坏了现状，这些都不是一个负责任区域大国要做的事情。

蔡英文指出，非常感谢台湾军队全程监控掌控情势。她要重申，她“国土主权一寸不让，民主自由永远坚持”。美国宣布军售，对于空军飞行员的训练计划能够持续，强化空军飞行员品质，甚至与世界上各国优质空军有一样的品质。

媒体提到，民进党内初选民调输前阁揆赖清德，对此，蔡英文表示，这两天忙的都是外交国防，初选的事情不是今天重点。

