中国3月70城房价出炉：一线城市二手住宅价格环比涨幅扩大

中国国家统计局今天发布了3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。其中，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落0.1个百分点，二手住宅销售价格环比涨幅比上月扩大0.2个百分点。

据《新京报》消息，中国国家统计局城市司高级统计师刘建伟介绍，3月份各地继续坚持因城施策、一城一策，保持政策的连续性，房地产市场总体平稳。环比来看，一二线城市新建商品住宅销售价格涨幅略有下降，三线城市有所上升。

据初步测算，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中：北京和广州分别上涨0.4%和0.8%，上海和深圳分别下降0.1%和0.3%。二手住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中：北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.7%，广州下降0.5%。

31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%，涨幅比上月降低0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨1.2%，上月为下降0.2%。

35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。

数据显示，3月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨12.2%，涨幅比上月扩大0.2个百分点；二手住宅销售价格同比上涨8.2%，涨幅与上月相同。

三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点；二手住宅销售价格同比上涨8.4%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。