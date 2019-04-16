特朗普及蓬佩奥未理会金正恩促美限期展现核谈弹性的呼吁

美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥周一未理会朝鲜领导人金正恩以年底为限、希望华盛顿对核谈判展现更多弹性的要求，蓬佩奥称在这之前金正恩应信守承诺放弃核武。

据路透社报道，金正恩上周表示如果美方抱持正确的态度，他只有兴趣与特朗普再度进行会谈。在被问到此一声明时，蓬佩奥告诉记者，特朗普“坚定通过外交途径向前迈进。”

但蓬佩奥表示，金正恩承诺实现无核化，“我们需共同看到此一结果向前发展。”

“我们团队正与朝鲜人合作...详细擘划一条通往那个目标的前进道路。他说他希望在年底前完成这个工作。我很乐见更快完成这个工作。”

金正恩周五在对朝鲜最高人民会议的演说中表示：“首先需要美国放弃现在的算法，拿着新一种算法走近我们。”

他说，今年2月在河内举行的第二次朝美首脑会谈，使我们产生强烈的疑问，我们果断地做出战略抉择并迈出脚步到底值不值？同时，使我们有所警觉，美国是否有改善朝美关系的意图？

他还说：“不管怎么样，直到今年年底，我们会耐心地等着美国拿出勇气来。说实在的，像上一次那样的好机会，很难有第二次。”

但特朗普周一在明尼苏达州伯恩斯维尔讲话时维持对朝鲜问题的乐观论调，称朝鲜问题在“向前迈进”，朝鲜自2017年以来一直没有进行核试验和导弹试射。

他还强调他与金正恩有“非常好的关系”，金正恩前几天还说期望进行更多会谈。

“谈判是可以的。谈判是可以的，”特朗普并称不希望进展太快。“不需要进展太快。目前进展正好。我们有良好的关系，制裁也在继续...正在发生很多建设性的事情。”

