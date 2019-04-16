西安市场监管部门 成立专案组调查“奔驰漏油事件”

“奔驰女车主哭诉维权”事件目前已陆续得到多个监管部门的关注。

据《南方都市报》消息，西安市市场监管局高新分局监管科工作人员今天表示，高新分局已成立了由副局长刘林牵头的专案组处理此事，目前事件还在调查中。

另据央视报道，刘林表示，调查人员已对涉事车辆封存核实。如果存在销售带病车等欺诈行为，将按照法律法规进行赔偿，并对这种行为进行严厉打击。此外，关于车主反映的西安利之星4S店通过个人账户收取12575元（人民币，下同）“金融服务费”，刘林说，收取金融服务费是违法违规行为。税务机关已进入现场，对所有收据进行核实。

2018年8月，陕西一档电视问政节目曾曝光4S店存在强制加价销售汽车等问题。随后，西安市工商局对电视问政曝光的两家汽车销售商进行立案调查，决定对西安钧盛雷克萨斯汽车销售服务有限公司和陕西安俊汽车贸易有限公司予以3万元处罚（均为高限处罚）。同时，在全市启动为期20天的汽车销售领域专项整治行动，对汽车销售领域存在的加价销售、强制装饰、强制保养、强制保险等违法违规行为进行严厉打击。

同年8月24日，西安市工商局高新分局召开辖区汽车销售企业集中约谈会，多名企业代表参会。会上，西安利之星汽车有限公司代表高新区全体汽车销售企业在会上宣读了《高新区汽车经销商行业诚信联盟倡议书》，与会企业表示将积极响应倡议，诚信守法经营。

