韩国瑜：失能政府让每人每年少赚百万元

高雄市长韩国瑜史丹佛演讲内容出炉，他以“我的高雄之路”为题，畅谈自己参选到当选市长心得，并直言台湾大多数人都受够了分化严重的政治恶斗、充满操弄的意识形态对立、和无能的政府，台湾这么多年来，一直浪费在党仆政治手上。

据《自由时报》消息，韩国瑜演讲前，先对美国与中华民国间长期的友谊表示感谢，强调因为美国政府及美国人民对台湾的支持，让台湾彼此得以紧密合作和密切交流。

他说在台湾不少人说“韩流”，但要很恳切告诉大家从来没有“韩流”，从来都只有“民意”，2018年席卷台湾政治和社会的不是他个人韩国瑜，会发生这种变化的原因，其实是台湾大多数人，都受够了分化严重的政治恶斗、充满操弄的意识形态对立、和无能的政府。

他表示，台湾长期以来在政治上分裂对立，许多掌权的政治人物似乎将自身党的利益置于公众利益上，因为分化和失能的政治恶斗，眼见台湾整体发展20年来都在原地踏步，可以说台湾政府不是人民的公仆，而是政党的奴才，全台湾2300万人民都是党派政治分化下的受害者。

他说，在过去20年里，经济持续衰退、平均薪资成长停滞、投资和资产外移、还有严峻的人才流失问题，这种病入膏肓的政治恶斗和严重分化的失能政府，可以毫不夸张地说，让台湾每个人每年少赚100万元（新台币，约4万4000新元）。

他指出，许多政客在竞选期间声称会做人民公仆，会为人民和国家服务，但一旦当选就只为自己个人、自己派系利益、及政治酬庸做服务，他们是政党的奴才，是党仆，而不是人民的公仆。

他认为目前为止，高雄市府团队做得可圈可点，然而仍有许多杂音扰乱，有人说与中国大陆销售合同和合作备忘录是背叛台湾的亲共行为，但他完全不明白，不是卖东西吗？怎么会变成卖国呢？这些就是政党奴仆欺骗人民的说法。

