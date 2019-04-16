《中时》：国民党立委透露郭台铭拟议参选总统已筹备数月

鸿海董事长郭台铭今天抛出震撼弹，坦言这两天将决定是否参选台湾总统。对此，国民党立委许毓仁爆料，其实郭台铭已经准备好几个月，从开始传出消息到起心动念参选，大概是这一两个月的事，且他从郭台铭幕僚那边得知，确定郭台铭不会以无党独立参选，而是要在国民党内争取提名。不过郭台铭目前并无党籍，如何处理提名可能还有技术性的问题。

据中时电子报消息，许毓仁透露，郭台铭会起心动念参选最主要是两个原因，第一个是前行政院长赖清德可能会胜过总统蔡英文，被民进党提名，那么台湾可能会走向“台独”、战争边缘；另一个理由是国民党对于总统要提名谁，至今还是未定，这都是他出来选的理由。

许毓仁认为，若从正面看待郭台铭参选总统，这等于是台湾第一次有企业家参选总统，代表人民期待不同的政治领袖，需要干实事，拼经济的人选，且郭台铭应该可以处理好美国与中国大陆的关系，他跟美国总统特朗普或大陆国家主席习近平应该都能讲上话。

但从隐忧来看，许毓仁认为，郭台铭只要参选，所有财产势必会被对手拿出来放大检视，包含过去公司经营的一些问题，可能也会被放大解释、操作，此外，郭台铭在大陆设厂，很容易被绿营抹红，这些困难还要看他之后会如何应对。