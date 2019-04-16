国资委：正针对投资运营公司制定授权放权清单

国新办今天（16日）就中央企业2019年一季度经济运行情况举行发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上介绍，推进国有资本投资、运营公司试点是国企改革的重要举措，目前，在中央企业层面，国有资本投资、运营公司试点有21家。

据人民网报道，彭华岗指出，下一步国有资本投资、运营公司试点当中要在三个方面着力：

第一，在授权放权方面进一步加大力度。去年国资委制定了权力责任清单，这个清单经过一年的良好运行。最近在做授权放权清单，现在正在研究过程当中，相信很快会公布。这个清单是2019年度的，将来每年根据情况进行调整。通过制定清单，在怎么界定好国资委和国有资本投资运营公司的边界，在战略规划、薪酬管理、选人用人、产权管理等方面，分类明确授权放权的事项。

第二，进一步加大结构调整力度。要通过国有资本投资运营公司这个资本运作的平台，加大结构调整力度。实践当中也做了大量的工作，比如过去国新成立的煤炭平台，推动国投把航运、煤炭板块剥离，通过保利集团重组航空工业的房地产业务等等，用这个平台来调整国有经济的布局结构。下一步我们在试点当中会进一步加大这方面力度。

第三，进一步加大市场化改革的力度。内部运营机制要进一步加大力度，这次包括混合所有制改革，包括董事会、经理层任期制、契约化，也包括探索职业经理人制度，希望在投资运营公司所控股参股企业里面加大力度。通过加大改革，真正建立起灵活高效的经营机制。把国有资本投资运营公司也做为综合改革试点，这几年，包括十项改革试点在内的各种试点，都可以在综合改革试点里面进一步推进。