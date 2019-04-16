央视网评论：国耻不能忘却 但不该落井下石

法国巴黎圣母院周一（4月15日）傍晚发生大火，其标志性尖顶更在烈焰下倒塌。全世界不少人为此叹息，但中国一些网民却幸灾乐祸，落井下石。央视网今天（16）发表评论谴责这些负面看法。

全文如下：

作为超过800年历史的古建筑，在巴黎圣母院标志性的哥特式尖顶坍塌的那一刻，全球都为这一世界文化遗产的损坏而感到痛惜。法国总统马克龙现场坐镇指挥，并在推特上感叹，“眼睁睁看着我们的一部分在燃烧”。法国《费加罗报》说，这场大火“烧在整个法国的心上”。德国总理默克尔叹息，巴黎圣母院起火令人悲痛，它是法国和欧洲文化的象征。中国网友也有不少人在社交媒体上发布了巴黎圣母院的花窗图片，怀念这一消逝的伟大奇迹。

就在社交媒体一连串“心碎”的表达声中，有一些不一样的声音却多了起来。有网友表示，法国巴黎圣母院火灾让他们联想到被英法联军焚毁的圆明园，还有人对巴黎圣母院的焚毁幸灾乐祸。

事实上这两件事真的有什么可比性吗？圆明园毁于战乱和野蛮，是历史的伤痕；而巴黎圣母院此次火灾事故是和平时期由消防安全造成的遗憾。两者的相同之处恐怕只因为它们都是世界人类文明的重要组成部分，是人类文明史上的奇迹，它们的消失同样是全人类的损失。

那些拿因果报应来说事的人，其实不过是狭隘的民族主义在作怪。文明并非一朝一夕就能形成的，不管是圆明园还是巴黎圣母院，它们都凝聚着艺术工匠们的智慧结晶。如今巴黎圣母院被焚毁，不仅仅是巴黎人民、法国人民的损失，更是全世界人类的损失。从今往后，巴黎圣母院的倩影将只能永远留在到过此处人们的脑海与相片中。

文明需要人们铭记，历史也需要人们铭记，不能用某些幌子来遮盖历史，但也不应该打着历史的名义发泄自己的情绪。牢记历史并不等于延续仇恨，而是为了更好前行。爱国没有错，但请保持理智。