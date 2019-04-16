华为宣布成立战略研究院：负责五年以上前沿技术研究

华为第十六届全球分析师大会今天（16日）在深圳开幕。本届大会主题为“构建万物互联的智能世界”，华为与来自全球的680多名行业分析师、金融分析师、通讯、互联网、金融等行业意见领袖及媒体一起，共同探讨了如何以持续创新构建万物互联的智能世界。

据观察者网报道，在16日的华为分析师大会上，华为董事徐文伟首次以华为ICT基础科学战略研究院院长的头衔发表演讲。他介绍，战略研究院将专注基础理论的突破和革命性技术的发明，比如光计算、NDA存储、原子制造等新技术。

在他看来，华为过去的创新是1.0模式，主要是产品、技术和解决方案的创新；而随着战略研究院的成立，华为要走向创新2.0：研究基础理论的突破和基础技术的发明。

徐文伟表示：“华为战略研究院是一个负责5年以上的前沿技术的研究机构，通过每年3亿美金的合作经费，支持学术界开展基础科学、基础技术、技术创新的研究，是华为技术体系的重要一环。华为将和大学、研究机构等一起共同推动理论创新和基础技术创新，照亮行业，照亮世界。”

他透露，战略研究院将围绕信息的产生、计算存储、传送、处理、显示，通过与全球大学合作以及进行技术投资。他举了几个战略研究院正在关注的新技术：华为正在与大学和研究机构合作，研究光计算；NDA存储，1立方毫米存储700TB数据；原子制造，对原子排列组合，可以突破摩尔定律，让其提升100倍。

此外，华为副董事长胡厚崑表示，2018年华为遇到一些挑战，要乘风破浪，积极应对短期的挑战，更要聚焦长期的目标。关于5G，胡厚崑表示，截至4月15日，华为已经签订了40个5G商用合同。